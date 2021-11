Un imperativo

Los jugadores del Betis durante el entrenamiento esta mañana previo al encuentro ante el Ferencvaros húngaro en la quinta jornada de la Liga Europa y que se disputará mañana en el estadio Benito Villamarín en Sevilla. EFE/Jose Manuel Vidal.

Sevilla/Budapest, 24 nov (EFE).- El Betis recibe este jueves al Ferencvaros húngaro con el imperativo de lograr los tres puntos para asegurar su pase a los dieciseisavos de final de Liga Europa como segundo clasificado del Grupo G siempre que el Celtic de Glasgow, tercero, pierda en su visita al Bayer Leverkusen alemán, líder.

Los del chileno Manuel Pellegrini son segundos de grupo tras su dura derrota en tierras alemanas (4-0) con siete puntos, uno más que el Celtic y tres menos que el Bayer, y necesitan de la victoria en el Benito Villamarín para sellar lo antes posible su pase a la siguiente ronda de la segunda competición europea.

Se enfrenta el cuadro bético a un Ferencvaros que, pese a ser colista del Grupo G, llega a la cita en el Benito Villamarín como líder de la liga magiar tras cuatro partidos consecutivos ganados, sin recibir ningún gol y en racha goleadora, además de hacerlo sin presión, lo que obligará a los de Pellegrini a acrecentar los mecanismos defensivos, como ha alertado el técnico chileno.

El conjunto bético afronta la cita europea con las importantes bajas del centrocampista francés Nabil Fekir, sancionado con tres partidos por su expulsión en el BayArena; y por lesión, las del central argentino Germán Pezzella, el centrocampista portugués William Carvalho, el mediocampista Rodrigo Sánchez 'Rodri' y el lateral diestro Martín Montoya.

Cuenta, no obstante, el Ingeniero con mimbres para afrontar un partido que se antoja clave para clarificar lo antes posible el calendario de los béticos y, por añadidura, hacerlo también con los rendimientos económicos que supone la continuidad en competición europea.

El balsámico triunfo liguero en Elche (0-3) después de tres derrotas consecutivas en una semana ante el Atlético de Madrid, Sevilla y Bayer Leverkusen ha hecho que el Betis se reafirme en su concepto y que afronte con ello con moral recobrada la cita ante el conjunto húngaro, colista del grupo.

Sin lugar para las confianzas, los verdiblancos saldrán desde el minuto uno, como ya hicieron en tierras alicantinas, por un partido en el que les va mucho y en el que Pellegrini pondrá en liza un once en el que, con las variaciones propias de su idea, los resortes de juego serán reconocibles.

Podría repetir en la portería el luso Rui Silva tras su destacada vuelta en Elche y en la defensa podrían formar Bellerín, sancionado para el próximo partido liguero, Édgar González y Marc Bartra en el centro y Juan Miranda por la izquierda, con opciones también para Víctor Ruiz en el eje.

Con el argentino Guido Rodríguez en el ancla del mediocampo, Pellegrini, ante la ausencia de Carvalho, podría recurrir al mexicano Andrés Guardado, mientras que Sergio Canales adelantaría su posición a la mediapunta para ocupar el sitio de Fekir.

Las combinaciones en la línea de tres por detrás del delantero pasan por una panoplia de jugadores en la que están Aitor Ruibal, Cristian Tello, Joaquín Sánchez y el enrachado Juanmi Jiménez, quien cuenta con mayores opciones de estar en un once en el que el '9', tras la titularidad del pasado domingo del brasileño William José da Silva, lo llevará Borjas Iglesias.

Por su parte, el Fradi, como es llamado el conjunto húngaro por su aficionados, llega al Villamarín tras encadenar cuatro victorias en su liga, las dos últimas ante el Kisvárda por cuatro a cero y contra el Mol por tres a cero, las que le han hecho confirmar su liderato con 28 puntos en 12 partidos, por delante del Puskás Akadémia (25 puntos).

La prensa deportiva local destaca que la defensa del Ferencváros actualmente es muy efectiva y que la serie de cuatro partidos sin encajar ningún tanto no se daba desde hace siete años.

Los dos guardametas, Bogdán y Dibusz, ambos miembros de la selección húngara, se encuentran en muy buena forma y se espera que el Ferencváros centre su juego en la defensa.

El defensa esloveno del club húngaro Miha Blazic dijo hoy al portal deportivo Nemzetisport que el Ferencváros deberá en Sevilla "dar todo lo que pueda y si eso se complementa con el factor de suerte, el partido contra el Betis podrá terminar sin encajar ningún gol".

Alineaciones probables:

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Édgar, Bartra, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Joaquín, Canales, Juanmi; y Borja Iglesias.

Ferencvaros: Dibusz; S. Mmaee, Wingo, Blazic, Civic; Vécsei, Laidouni, Marin; Uzuni, Zubkov, R. Mmaee.

Árbitro: Ruddy Buquet (Francia).

Estadio: Benito Villamarín.

Horario: 18.45 horas (16.45 GMT).