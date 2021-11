Triunfo de New York Knicks ante Los Angeles Lakers por 106-100

New York Knicks venció como local a Los Angeles Lakers por 106-100 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks sufrieron una derrota fuera de casa contra Chicago Bulls por 109-103, mientras que los de Los Angeles Lakers ganaron a domicilio a Detroit Pistons por 116-121. Con este resultado, New York Knicks acumula 10 victorias en 18 partidos disputados en la temporada, mientras que Los Angeles Lakers se queda con nueve victorias en 19 partidos jugados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos de los jugadores de New York Knicks, de hecho, consiguieron un parcial de 13-1 y tuvieron una diferencia máxima de 21 puntos (36-15) hasta finalizar con un 36-20. Tras esto, en el segundo cuarto redujeron diferencias los visitantes, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 16-2, que finalizó con un resultado parcial de 27-31. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 63-51 en el marcador.

Durante el tercer cuarto el equipo visitante redujo distancias de nuevo en el luminoso hasta concluir con un resultado parcial de 20-30 y un 83-81 total. Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo local incrementó su diferencia, alcanzó una diferencia de 12 puntos (105-93), y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 23-19. Finalmente, el partido acabó con un resultado final de 106-100 a favor de New York Knicks.

Junto a todo esto los jugadores más destacados de New York Knicks fueron Julius Randle y Evan Fournier, que consiguieron 20 puntos, cinco asistencias y 16 rebotes y 26 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Russell Westbrook y Anthony Davis, con 31 puntos, 10 asistencias y 13 rebotes y 20 puntos, tres asistencias y seis rebotes respectivamente.

El próximo encuentro de New York Knicks será contra Phoenix Suns en el Madison Square Garden. Por su parte, Los Angeles Lakers se verá las caras con Indiana Pacers en el Bankers Life Fieldhouse.