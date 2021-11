Tebas cree que la postura del Parlamento Europeo muestra que el camino no es la Superliga

El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javier Tebas, en una imagen de archivo. EFE/Javier Cebollada

Madrid, 24 nov (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló sobre la postura adoptada por el Parlamento Europeo en la que se mostró contrario a la creación de la conocida como Superliga de fútbol.

"Respecto a la decisión del Parlamento Europeo, recomendaría la lectura de la misma. Veo muchos titulares, ciertos o no. Puede ser el Parlamento Europeo contra la Superliga pero es mucho más lo que ha dicho porque marca las directrices de por dónde entiende que debe encaminarse el deporte profesional en Europa en muchos aspectos", dijo.

"Abarca el organizativo, el de las competiciones, el las ligas nacionales, el de las supranacionales... trata muchísimas líneas que seguramente acabarán los próximos años en alguna directiva de la Unión Europea que será de obligado cumplimiento", añadió.

Tebas, que participó en el acto de presentación del programa formativo para jugadores profesionales 'Global Players Program', considera que se diluye así un concepto en el que 'los grandes clubes consideran que deben tener el poder de decisión del futuro del fútbol'.

"Claramente el Parlamento Europeo, por una mayoría abrumadora, ha determinado que el camino del futuro del fútbol europeo no va en el que los clubes con más activos dominen más", consideró el dirigente de la competición española.

"Está incidiendo en el carácter público del deporte, en el carácter de interés general que tienen todas las competiciones profesionales de todos los deportes. Y en el carácter de que se ha creado un ecosistema deportivo económico, con sus defectos a corregir, cuyo camino va por otro lugar y no por el que anunciaba el presidente del Real Madrid en 'El Chiringuito'", completó.