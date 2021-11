Sindicatos de Ecuador proponen salario básico de 500 dólares hasta 2023

Imagen de archivo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. EFE/ Mariscal

Quito, 24 nov (EFE).- El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador, que reúne a las principales organizaciones sindicales del país, propuso este miércoles que hasta 2023 se fije en 500 dólares el salario básico de los trabajadores, 100 más que el que rige actualmente.

En una rueda de prensa, los representantes de los trabajadores exigieron que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, cumpla su promesa de campaña de fijar en 500 dólares el salario básico y para ello plantearon un aumento gradual de 25 dólares por semestre durante los próximos dos años.

El primer aumento, dijeron, sería en enero de 2022 y una cifra similar en los siguientes tres semestres hasta llegar de 400 a 500 dólares.

Los sindicatos dijeron comprender que el país atraviesa por una crisis, pero se mostraron optimistas de que esta "se está superando día a día".

Mesías Tatamuez, uno de sus líderes, apuntó que la canasta básica "ya pasó de los 700 dólares" y señaló que el alza propuesta podrá "recompensar la pobreza que se vive ahora".

Por su parte, José Villavicencio manifestó que al incrementar sueldos y salarios se generan empleos y no se pierden plazas de trabajo, como se quejan los empleadores.

Al momento, según Tatamuez, hay propuestas de alzas de 5, 8 y 12 dólares en las mesas de discusión sobre el incremento salarial contemplado para el año que viene, cifras que los sindicalistas consideraron muy deficientes, e insistieron en un incremento semestral de 25 dólares hasta llegar a los 500 en el lapso planteado.

La segunda reunión de los miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) entre representantes de los empleadores, de los trabajadores y del Ministerio de Trabajo, terminó el martes sin consenso para fijar el salario básico unificado (SBU) del próximo año, ahora en 400 dólares.

Si en su próxima reunión, la semana que viene, no logran un acuerdo, será el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, quien decida el incremento de acuerdo al Código Laboral.

Este indica que el ministro fijará el salario "en un porcentaje de incremento equivalente al índice de precios al consumidor (inflación) proyectado, establecido por la entidad pública autorizada para el efecto".

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la inflación de 2021 no superará el 1,8%

El entorno de crisis que vive el país se tradujo en octubre en una serie de protestas convocadas por los sindicatos y varias organizaciones sociales, que por el momento parecen haber dado tregua al presidente Lasso.