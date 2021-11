Samsung planea planta de chips de US$17.000M en Texas

(Bloomberg) -- Samsung Electronics Co. ha revelado planes para invertir US$17.000 millones en una nueva planta de semiconductores avanzados en Texas, un proyecto que fortalecerá la industria de chips de Estados Unidos.

“El aumento de la producción nacional de chips es fundamental para nuestra seguridad nacional y económica”, dijo este martes la secretaria de Comercio de EE.UU., Gina Raimondo, a través de un comunicado.

El proyecto creará más de 2.000 puestos de trabajo, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en una rueda de prensa anunciando los planes. “Las implicaciones de esta instalación se extienden mucho más allá de los límites de Texas”, dijo Abbott. “Impactará al mundo entero”.

La empresa más grande de Corea construirá las instalaciones en Taylor, Texas, a unos 48 kilómetros de Austin, donde Samsung ha invertido miles de millones en un complejo en expansión que ya alberga a más de 3.000 empleados y fabrica algunos de los chips más sofisticados del país. La construcción está programada para comenzar en la primera mitad de 2022, y la planta comenzará la producción en la segunda mitad de 2024.

Con la medida, Samsung se une a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en realizar inversiones sustanciales en EE.UU. Las nuevas instalaciones promueven el objetivo de la Administración Biden de salvaguardar la producción de chips de vanguardia vitales para la defensa, así como tecnologías como los automóviles autónomos y es parte de un esfuerzo más amplio de Washington para contrarrestar el creciente poder económico de China, así como para atraer a casa parte de la manufactura avanzada que en las últimas décadas ha gravitado hacia Asia.

La crisis global de chips evidenció los desequilibrios en la industria y llevó a los Gobiernos a cortejar a TSMC y Samsung, las dos compañías que fabrican la mayoría de los chips más avanzados del mundo para clientes como Apple Inc. y Nvidia Corp.

Es probable que ni el proyecto de Texas ni la expansión de US$12.000 millones de TSMC en Arizona alivien la escasez de inmediato. Pero su construcción podría sentar las bases para un futuro ecosistema de chips centrado en EE.UU. al atraer y capacitar a los proveedores de componentes que suelen surgir en torno a tales operaciones.

En junio, el presidente Joe Biden presentó un gran esfuerzo para asegurar cadenas de suministro críticas, incluida una propuesta de US$52.000 millones para impulsar la fabricación nacional de chips. Su Administración ha expresado repetidamente la necesidad de aumentar la producción de semiconductores en el país, además dijo que era la mejor manera de competir con China y mitigar interrupciones como las derivadas del covid-19.

Nota Original:

Samsung Plans $17 Billion Texas Chip Plant, Creating 2,000 Jobs

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.