Rusia se presenta en Madrid con un equipo de tenistas de lujo

Daniil Medvedev, en una imagend de archivo. EFE/EPA/Alessandro Di Marco

Moscú, 24 nov (EFE).- Rusia presenta en la fase final de la Copa Davis un equipo de lujo, con dos jugadores situados entre los cinco mejores de mundo, Daniil Medvédev (2) y Andrey Rublev (5), que la convierte en una de las grandes favoritas para ganar la segunda edición del torneo en su nuevo formato.

Pero para acceder a los partidos de eliminación tendrá que superar la fase de grupos, en la que se medirá con Ecuador y España, la vigente campeona de torneo, que defiende el título sin su gran estrella, Rafa Nadal, que estará ausente por lesión.

Aun así, sin Nadal, el equipo español, que tiene la ventaja de jugar como local, es visto como un rival peligroso por los rusos.

"El grupo no es sencillo, pero voy a Madrid en busca de un buen resultado", declaró Medvedev, que viene de perder el domingo pasado las Finales ATP ante el alemán Alexander Zverev (4-6 y 4.6).

Pese a ese traspié, el moscovita, de 25 años, llega la cita madrileña tras una excelente temporada en la que ganó cuatro torneos ATP con un balance de 58 victorias y 13 derrotas.

Le acompaña Rublev, de 24 años y también oriundo de Moscú, quien si bien este año no exhibe un porcentaje tan elevado de victorias (49 en 71 partidos) consiguió en septiembre pasado encaramarse a la quinta posición en la clasificación de la ATP.

El equipo ruso lo completan Aslán Karatsev (18) y Karen Khachanov (29), con Evgeny Donskoy (171) como suplente.

"Solo nosotros tenemos dos jugadores en el quinteto (de los mejores). Es un gran logro del tenis ruso. Nos preparamos para la Copa Davis", declaró el presidente de la Federación de Tenis de Rusia y capitán del equipo ruso, Shamil Tarpishev.

Desde el año 2000 que Rusia no tenía a dos jugadores entre los cinco mejores en la clasificación de la ATP. Al término de esa temporada Marat Safin ocupaba la segunda posición y Evgeny Kafelnikov, la quinta.

Quizás el único punto flaco del equipo ruso es la ausencia de especialistas en dobles, aunque Rublev y Khachanov han jugado un par de finales en esta modalidad, cuya importancia ha aumentado con nuevo sistema, a tres partidos, con que se disputa Copa Davis.

Rusia ha ganado la Copa Davis en dos ocasiones, en 2002 y 2006, y según los comentaristas rusos llega a esta edición con grandes posibilidades de alzarse con su tercer trofeo.