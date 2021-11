Rusia acusa a EEUU de "dividir" con la Cumbre por la Democracia

Taipei (Taiwan). EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Moscú, 24 nov (EFE).- Rusia acusó hoy a Estados Unidos de intentar trazar nuevas líneas divisorias entre los países con la cumbre virtual por la democracia convocada por el presidente estadounidense, Joe Biden, para los próximos días 9 y 10 de diciembre.

"Desde luego, tenemos una actitud negativa hacia ese evento. No es otra cosa que un intento de trazar nuevas líneas divisorias", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El presidente estadounidense invitó a la cumbre virtual a cerca de 110 países, entre los que no se encuentran ni Rusia ni China.

Peskov recordó que a comienzos de los pasados años 90 Moscú y Washington lucharon por "reducir y eliminar estas líneas divisorias".

"Ahora, lamentablemente, Estados Unidos prefiere crear nueva línea divisorias y dividir a los países en buenos y malos, según su criterio", subrayó.

Acusó a EEUU de intentar "privatizar la palabra 'democracia'", para añadir que para Washington es democracia solo lo que se ajusta a su entendimiento de esta.

"Es evidente que esto no debe ni puede ser así", recalcó el portavoz de la Presidencia rusa.

Agregó que este enfoque estadounidense no se corresponde con el sentir y los ánimos que hay el mundo, ya que "cada vez son más los países que prefieren decidir por sí mismos cómo vivir".

La cumbre de diciembre será la primera de dos sobre la democracia que celebrará Biden con el objetivo declarado de lograr una "renovación democrática" a través de la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción o el respeto a los derechos humanos.