Roselyn Sánchez augura éxito en la entrega navideña de "La isla de la fantasía"

La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez. EFE/Nina Prommer

San Juan, 24 nov (EFE).- La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez auguró una buena acogida del especial con motivo de las Navidades de "La isla de la fantasía", serie de la cadena Fox en la que da vida a Elena Roarke, porque el capítulo trae "la espiritualidad" de esas fechas.

"Me he sentido muy bien", dijo este miércoles en entrevista con Efe sobre su papel en el episodio que se estrena el próximo día 21 de diciembre, "Bienvenido al globo de nieve", y en el que -como señala la puertorriqueña- su personaje gana protagonismo.

En esta legendaria serie de terror sobrenatural, el Señor Roarke, tío abuelo de Elena, es un enigmático anfitrión de una isla misteriosa en algún lugar del océano donde la gente piensa cumplir sus fantasías sin importar cuáles sean.

"Mi personaje es complicado y ahora gana participación", destacó la actriz y presentadora puertorriqueña, nacida hace 48 años en San Juan, sobre una producción cuya versión original comenzó a transmitirse en Estados Unidos en 1978 y se mantuvo en el aire hasta 1984.

Esa primera y exitosa versión de la serie fue protagonizada por el mexicano Ricardo Montalbán, en el papel del Señor Roarke, y por Hervé Villechaize como su asistente Tattoo.

Sobre el estreno del próximo día 21, que cuenta como artista invitada con la estadounidense Lindsey Kraft, la puertorriqueña explicó que "en este capítulo el espíritu navideño llega a la isla".

"Es un capítulo muy interesante en el que llega la fantasía, con nieve que cae en la isla", indicó Sánchez, que comenzó en la actuación en 1992 hasta convertirse en una de las actrices latinas con más presencia en Hollywood.

Sánchez dijo que hay mucho paralelismo entre el lugar que recrea "La isla de la fantasía" y su Puerto Rico natal, donde durante meses se grabaron 10 capítulos correspondientes a la primera temporada de la serie.

La puertorriqueña dijo, además, sentirse muy ilusionada por la grabación también en Puerto Rico de los próximos 13 capítulos de la segunda entrega de "La isla de la fantasía" entre febrero y junio de 2022.

"Regresamos a grabar en febrero a Puerto Rico, donde hay excelentes profesionales del cine", subrayó la actriz, que en 2005 participó a la serie de televisión "Without a trace", por la cual fue nominada en varias ocasiones a los premios ALMA.

La primera temporada de "La isla de la fantasía" se estrenó el pasado 10 de agosto en la cadena Fox. Con una inversión de 31 millones de dólares, contó con un elenco en el que figuran, además de Sánchez, los estadounidenses John Gabriel Rodríquez y Kiara Barnes.

La artista boricua apuntó que atraviesa por un gran momento profesional, como demuestra su reciente participación en la 22 edición de los Latin Grammy, en la que fue maestra de ceremonias junto a Carlos Rivera y Ana Brenda Contreras.

Sánchez es ya la quinta vez que participa en la ceremonia de entrega de estos premios.

"A la organización le gustó mi trabajo hace años y me han seguido llamando", destacó, tras asegurar que está viviendo "un año muy especial".