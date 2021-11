RESUMEN-Europa reconsidera política de vacunación de refuerzo mientras casos de COVID tocan récord

Por Francesco Guarascio y Jason Hovet

BRUSELAS/PRAGA, 24 nov (Reuters) - Las infecciones por coronavirus batieron récord el miércoles en partes de Europa, una vez más el epicentro de una pandemia que ha provocado nuevas restricciones al movimiento y ha hecho que los expertos en salud vuelvan a pensar en las vacunas de refuerzo.

Eslovaquia, la República Checa y Hungría informaron nuevos máximos en las infecciones diarias a medida que el invierno se apodera del continente y la gente se reúne en espacios cerrados en el período previo a la Navidad, proporcionando un caldo de cultivo perfecto para el COVID-19.

La enfermedad ha impactado en todo el mundo en los dos años desde que se identificó por primera vez en el centro de China, infectando a más de 258 millones de personas y causando la muerte de 5,4 millones.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la agencia de salud pública de la UE, recomendó refuerzos de vacunas para todos los adultos, con prioridad para los mayores de 40 años, en un gran cambio de política.

"La evidencia disponible que surge de Israel y el Reino Unido muestra un aumento significativo en la protección contra infecciones y enfermedades graves, luego de una dosis de refuerzo en todos los grupos de edad a corto plazo", dijo el ECDC en un informe publicado el miércoles.

Muchos países de la UE ya han comenzado a administrar dosis de refuerzo a sus poblaciones, pero utilizan diferentes criterios para establecer prioridades y distintos intervalos entre las primeras inyecciones y los refuerzos.

La directora del ECDC, Andrea Ammon, dijo que los refuerzos aumentarían la protección contra la infección causada por la disminución de la inmunidad y "podrían reducir potencialmente la transmisión en la población y prevenir hospitalizaciones y muertes adicionales".

Aconsejó a los países con bajos niveles de vacunación que aceleren sus implementaciones y advirtió sobre los altos riesgos de un nuevo aumento en las muertes y hospitalizaciones en Europa en diciembre y enero si no se introducen las medidas recomendadas.

Suecia https://www.reuters.com/world/europe/sweden-says-it-will-extend-covid-19-boosters-all-adults-2021-11-24 comenzará a implementar gradualmente refuerzos para todos los adultos, dijeron funcionarios del gobierno y de salud. Se han ofrecido inyecciones de refuerzo de la vacuna de ARNm a personas de 65 años o más, con miras a extender las inyecciones a otros grupos.

"Nos enfrentamos a un invierno incierto", dijo la ministra de Salud, Lena Hallengren, en una conferencia de prensa.

"Puede contribuir quedándose en casa si está enfermo o vacunándose si aún no lo ha hecho, y tomando su refuerzo cuando se lo ofrezcan".

A diferencia de muchos de sus vecinos, Suecia no se ha visto afectada por una nueva ola de infecciones y las hospitalizaciones siguen siendo relativamente bajas, pero ha habido indicios dispersos de que la pandemia se está acelerando.

Eslovaquia informó el miércoles su mayor aumento diario de casos, justo antes de una reunión del gobierno que probablemente acordará un bloqueo a corto plazo para sofocar el aumento más veloz de infecciones en el mundo.

RESERVAS DE VACUNAS

Austria ya ha confinado a su población esta semana durante al menos 10 días, convirtiéndose en la primera en volver a imponer tales restricciones. También requerirá que toda la población se vacune a partir del 1 de febrero, lo que enfurecerá a muchos en un país donde el escepticismo sobre los mandatos estatales que afectan las libertades individuales es alto.

La República Checa registró su mayor aumento diario de infecciones, con casos que superaron los 25.000 por primera vez y ejercen aún más presión sobre los hospitales.

El país de 10,7 millones de habitantes tiene la cuarta tasa de infección per cápita más alta del mundo, según Our World in Data.

El gobierno checo, que entregará el poder en las próximas semanas después de perder las elecciones de octubre, ha implementado medidas que prohíben la entrada a las personas no vacunadas en restaurantes, cines y otros servicios como peluquerías, con el objetivo de impulsar las cifras de vacunación que se encuentran por detrás de muchas en la Unión Europea.

El gobierno saliente también está buscando instituir vacunas obligatorias para las personas mayores de 60 años y algunas profesiones, como los trabajadores de la salud.

Hungría informó un récord de 12.637 nuevos casos diarios de COVID-19, lo que eleva el total a 1.045 millones con 33.519 muertes.

El gobierno del primer ministro Viktor Orban, que se opone a nuevos cierres por temor a sofocar la economía, lanzó una campaña de vacunación esta semana, ofreciendo vacunas sin registro previo.

Sin embargo, la idea de las vacunas obligatorias ha suscitado preocupación entre los húngaros, y algunos expresaron reservas a pesar de que ya están vacunados.

"Hacer que la vacuna sea obligatoria es algo difícil, ya que podría limitar severamente a las personas, incluso para ganarse la vida, así que creo que esa decisión debe tomarse con mucho cuidado", dijo Zsuzsanna Koszoru mientras se preparaba para recibir un refuerzo.

