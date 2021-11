Ranking iTunes en Ecuador : Top 10 de las películas más vistas de hoy martes, 23 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en iTunes cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las mejores pelis en Ecuador, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Fast & Furious 9

Dom Toretto lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere salvar a quienes más quiere. El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jakob. Novena entrega de la famosa franquicia.

2. Midway

1942, Segunda Guerra Mundial. Después del devastador ataque sorpresa que destruyó Pearl Harbor, la Armada Imperial Japonesa se prepara para un nuevo ataque. Pero el Almirante Nimitz y Dick Best, el mejor piloto de la armada estadounidense, preparan un contraataque al imponente ejército japonés. Dick encabezará un ataque masivo que hará que Japón se dé cuenta de su error. Una decisión que cambió el curso de la historia para siempre. Mientras estos dos titánicos enemigos emprenden una letal batalla para cambiar el rumbo de la guerra, todas las miradas se vuelcan hacia la remota isla de Midway, donde una serie de impactantes ataques aéreos y marítimos pondrán a prueba la potencia y la fortaleza de ambas naciones.

3. Spider-Man: Lejos de casa

Peter Parker decide irse junto a Michelle Jones, Ned y el resto de sus amigos a pasar unas vacaciones a Europa después de los eventos ocurridos en Vengadores: EndGame. Sin embargo, el plan de Parker por dejar de lado sus superpoderes durante unas semanas se ven truncados cuándo es reclutado por Nick Fury para unirse a Mysterio (un humano que proviene de la Tierra 833, una dimensión del multiverso, que tuvo su primera aparición en Doctor Strange) para luchar contra los elementales (cuatro entes inmortales que vienen de la misma dimensión y que dominan los cuatro elementos de la naturaleza, el fuego, el agua, el aire y la tierra). En ese momento, Parker vuelve a ponerse el traje de Spider-Man para cumplir con su labor.

4. La patrulla canina: la película

La patrulla canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la patrulla canina lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura.

5. Las aventuras del Doctor Dolittle

Después de perder a su mujer hace siete años, el excéntrico Dr. John Dolittle, un reputado doctor y veterinario, se encerró en sí mismo tras los muros de su mansión con la única compañía de su colección de animales exóticos. Pero cuando la joven reina cae gravemente enferma, Dolittle tendrá que dejar, muy a su pesar, su vida de ermitaño para embarcarse en una épica aventura a una mítica isla en busca de una cura, recuperando su sentido del humor y su coraje a medida que se cruza con viejos adversarios y mientras descubre maravillosas criaturas.

6. Snake Eyes: El origen

G.I. JOE: Snake Eyes es protagonizada por Henry Golding. Snake Eyes es un solitario y tenaz guerrero que se une a al antiguo clan japonés de los Arashikage luego de salvarle la vida al heredero del clan. Al llegar a Japón, los Arashikage le enseñan a Snake Eyes los caminos del guerrero ninja y le dan algo que siempre quiso tener: un hogar. Pero, al revelarse los secretos sobre su pasado, pondrán a prueba el honor y la lealtad de Snake Eyes, incluso si eso significa perder la confianza de los más cercanos a él.

7. El asesino del nudo

La reputación de Tyler se viene abajo cuando la chica que le gusta encuentra pornografía bondage en el camión de su padre y cree que es suya. Marginado por su grupo de amigos, se siente atraído por Kassi, una huérfana obsesionada con el asesino de Clovehitch, un asesino en serie aficionado al nudo "clove hitch" que aterrorizó al pueblo antes de desaparecer sin dejar rastro. Tyler descubrirá más fotos en el camión de su padre y temerá lo peor.

8. Diablo (A Man Apart)

Sean Vetter es un agente de aduanas especializado en la lucha contra el tráfico de drogas en el sur de California. Allí trabaja duramente para dar caza al mayor capo de la zona, Memo Gamboa. Todo cambia cuando asesinan a su mujer. Convencido de que Gamboa es el responsable del crimen, decide tomarse la justicia por su mano. Pero pronto descubre que el capo es solo una marioneta: por encima hay alguien que mueve los hilos. Responde al nombre de Diablo.

9. Cazafantasmas

Manhattan, Nueva York. Después de casi treinta años sin saber de ellos, los fantasmas y demonios se han vuelto a escapar de los infiernos para destruir la ciudad. Esta vez un nuevo equipo de Cazafantasmas, formado por un grupo de cuatro mujeres, está dispuesto a terminar con cualquier amenaza espectral.

10. Sexo en Nueva York

Narra las aventuras amorosas y sexuales de cuatro neoyorquinas solteras e independientes: la columnista Carrie Bradshaw (Parker) y sus tres mejores amigas, la abogada Miranda (Cynthia Nixon), la pija Charlotte York (Kristin Davis) y la promiscua Samantha Jones (Kim Cattrall). El programa se hizo famoso por rodar escenas en las calles, los bares, restaurantes y discotecas de Nueva York. En principio la serie se basó en un recopilación de artículos de Candace Bushnell ("Sex and the City") publicados en el "New York Observer". Sin embargo, a partir de la segunda temporada, la serie empezó a volar por su cuenta. Ganó 7 Premios Emmy y 8 Globos de Oro.

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de las películas más vistas. ¡Anímate a descubrirlas en iTunes!

La verdad es que las horas del día no serán suficientes para que los aficionados de las producciones cinematográficas puedan ver tantas horas de buenos filmes. Todos sabemos que iTunes es experto en transmitir los grandes éxitos en taquilla, los cuales son objeto de culto alrededor del mundo.

No te quedes atrás y síguenos en este viaje por el séptimo arte.