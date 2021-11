Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de los 10 pódcast más escuchados de hoy miércoles, 24 de noviembre

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por contar con las mejores producciones. Apple no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 pódcast preferidos.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está oyendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. Love is a Crime

It’s one of the wildest scandals in Hollywood history: In 1951, major Hollywood producer Walter Wanger (Jon Hamm) went to prison for shooting an agent who he suspected was having an affair with Joan Bennett (Zooey Deschanel), Wanger’s actress wife. When the dust settled, Wanger was accepted back into Hollywood’s inner circle with open arms, while a puritan panic virtually ended Bennett’s career in movies and her family would never be the same. How did Joan — the youngest member of one of America’s most famous acting families, and one of the key femme fatales of 1940s film noir — end up a..

2. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

3. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

4. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

5. Anything Goes with Emma Chamberlain

Emma has a LOT on her mind. Good thing she has a podcast to talk about it all. Appropriately named, anything really does go on this podcast. Thoughts, conversations, and advice on topics from relationships and dealing with failure, to the trials and tribulations of being a cat mom, and ridiculous stories with friends we can all relate to. It’s raw, intimate, and nothing is off limits (seriously, Anything Goes). It may be serious, it’ll mostly be funny, and it’ll always be entertaining. New episodes every Thursday.

6. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

7. Filosofía de bolsillo

El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar, destinado a adultos y estudiantes de todas las edades. Con análisis y herramientas para leer textos filosóficos, desde Platón hasta la actualidad.

8. Sabiduría Psicodélica

En este portal psicodélico Yannina Thomassiny nos cuenta lo que ha aprendido de la vida a través del uso de plantas sagradas y experiencias multidimensionales.

9. Muy Interesante - Grandes Reportajes

Te presentamos los mejores artículos de la revista Muy Interesante ahora en formato podcast. Los mejores contenidos de sociedad, ciencia, cultura e historia de tu revista de siempre, en la que confías.

10. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

