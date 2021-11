Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy miércoles, 24 de noviembre

La plataforma de transmisión Apple nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 canciones más escuchadas en Uruguay. Si deseas conocer cuáles son las preferidas de la audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Bar

Lo más nuevo de TINI y L-Gante, «Bar», entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

2. Salimo de Noche

«Salimo de Noche» de Tiago pzk y Trueno se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la segunda posición.

3. Súbelo

En tercer lugar, continúa «Súbelo» de Anuel AA, Myke Towers y Jhay Cortez.

4. Easy On Me

Esta rola de Adele está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 4. Ayer se encontraba en el sitio número 6, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

5. Una Vaina Loca

El sencillo más reciente de Fuego, Manuel Turizo y Duki ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Una Vaina Loca» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. Wow Wow (feat. Becky G)

Cosechar éxitos es sinónimo de Maria Becerra. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Wow Wow (feat. Becky G)», debute en el sexto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

7. 8Hertz en Do Movimientos

Con una diferencia positiva de 7, «8Hertz en Do Movimientos» de Binaural Sounds sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición séptima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

8. Mirando Mas Allá

«Mirando Mas Allá» de Cuerdas y Vientos sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, tras subir del 15 en el que se encontraba ayer.

9. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Taylor Swift. Quizás por esto es que «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» debuta en el ranking directamente en el noveno puesto.

10. DANCE CRIP

«DANCE CRIP», interpretado por Trueno, ocupa el décimo lugar de la lista.

