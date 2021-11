Ranking Apple en Chile : Top 10 de los 10 pódcast favoritos de hoy miércoles, 24 de noviembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de pódcast en tu plataforma de transmisión favorita.

1. El Villegas - Actualidad y esas cosas

Podcast by Fernando Villegas

3. La Cosa Nostra

Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, se juntan de vez en cuando, prenden la grabadora y conversan. El origen son las 50 leyes del Poder en El Padrino, aunque después de la Primavera Chilena, Don Vito a veces se queda corto.

4. Matriarcalmente Hablando

Para los fachos somos progres, para los progres somos fachos.

5. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

6. Podcast - Mesa Central - Columnistas

En Mesa Central, todas las mañanas, un selecto grupo de columnistas desmenuza y analiza los temas que están marcando la agenda, junto a Iván Valenzuela.

7. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

8. Anything Goes with Emma Chamberlain

Emma has a LOT on her mind. Good thing she has a podcast to talk about it all. Appropriately named, anything really does go on this podcast. Thoughts, conversations, and advice on topics from relationships and dealing with failure, to the trials and tribulations of being a cat mom, and ridiculous stories with friends we can all relate to. It’s raw, intimate, and nothing is off limits (seriously, Anything Goes). It may be serious, it’ll mostly be funny, and it’ll always be entertaining. New episodes every Thursday.

9. Radio Duna | Hablemos en Off

A partir de las 8 de la mañana, Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río le agregan valor a la actualidad en Hablemos en Off. Los temas, especialistas y entrevistados que hacen noticia están en Duna.

10. Mis últimas 3 neuronas

El mejor potkas de Chile

