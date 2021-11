Ranking Apple en Argentina : Top 10 de los 10 pódcast más escuchados de hoy miércoles, 24 de noviembre

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué escuchar, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a los pódcast más escuchados en Argentina. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Apple con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según lo más sintonizado en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

3. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

4. Anything Goes with Emma Chamberlain

Emma has a LOT on her mind. Good thing she has a podcast to talk about it all. Appropriately named, anything really does go on this podcast. Thoughts, conversations, and advice on topics from relationships and dealing with failure, to the trials and tribulations of being a cat mom, and ridiculous stories with friends we can all relate to. It’s raw, intimate, and nothing is off limits (seriously, Anything Goes). It may be serious, it’ll mostly be funny, and it’ll always be entertaining. New episodes every Thursday.

5. Con Razón

La filosofía es intimidante pero al mismo tiempo nos permite hacernos preguntas. Hacernos preguntas es intimidante. En la filosofía podemos encontrar consolaciones a los grandes cuestionamientos. Hacemos de la filosofía una conversación amable, fácil de entender y cero intimidante. Para que al final digamos: “Ah, con razón.”

6. Resident by Hernan Cattaneo

Hernan Cattaneo's podcast

7. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

8. Lo que hay que saber

Las noticias de la jornada, condensadas en dos minutos, dos veces al día.Un podcast exclusivo de LA NACION.

9. La Historia Jamás Contada

En este podcast queremos compartirte la historia que no nos contaron o cuentan con mucha difusión en la sociedad; esa historia en la que se reconoce la excepcional contribución de las mujeres en la lucha por la preservación de la vida, desde la prehistoria hasta el momento actual. Nuestro propósito es resignificar las narrativas de dominación y violencia hacia las mujeres y la naturaleza, a través de reflexiones críticas y éticas que promuevan relaciones de empatía y cuidado hacia todas y cada una de las formas de vida de este planeta. Acompaña a Karenia, Paloma y Sofía a crear nuevas..

10. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta. ¿Qué temas serán los preferidos por el público argentino en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.