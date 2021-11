Quito apuesta al turismo de convenciones para reactivar la economía

Vista general del Centro de Convenciones Bicentenario durante el Expominas y Expo Oil and Powe, hoy, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Quito, 24 nov (EFE).- Quito mantiene su apuesta por el turismo de convenciones con la celebración a partir de este miércoles de un nuevo evento presencial, el Expominas y Expo Oil and Power, en un intento por recobrar uno de sus principales vectores turísticos.

La conferencia internacional, que se celebra en el Centro de Convenciones Metropolitano y atrae a cientos de personas del sector minero y petrolero, se ha convertido en el trampolín de la recuperación turística, después de una pandemia que castigó a esta industria de forma inusual.

"Lastimosamente en 2020 todo se canceló o postergó, o se hizo de manera híbrida (presencial y virtual)", explicó a Efe Lourdes Robalino, gerente comercial del hotel Hilton Colón de Quito, quien no obstante ve este año signos de una recuperación que cree que se consolidarán hacia 2022 y 2023.

Una recuperación que tarda en llegar porque se trata de eventos que requieren de "dos a tres años, incluso más" de organización "para cosechar después muy buenos frutos", apuntó.

UNO DE LOS SECTORES MÁS RENTABLES

El Expominas y Expo Oil and Power, que se enfoca en uno de los sectores de mayor desarrollo en el país andino estos últimos años, supone el primer evento privado con este alcance de participación nacional e internacional, desde el comienzo de la pandemia del coronavirus.

La semana pasada también se celebró con un millar de personas el "Open for Business Ecuador", pero en este caso convocado por el Gobierno nacional.

Hasta que llegó la pandemia, el Turismo de Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos (MICE, por sus siglas en inglés), era el turismo de mayor crecimiento en la última década a nivel mundial, y los expertos lo consideran uno de los más rentables.

Por todo lo que lo rodea, desde hoteles a "recuerditos", pasando por alimentación, transporte o excursiones, "acarrea un tema económico fortísimo", explicó Robalino, al recordar que la proporción de gasto entre un turista normal y uno de convenciones es de "1 a 3".

"Hemos apostado a este segmento, y la ciudad de Quito va en ese camino", aseguró.

Quito fue sede de 42 eventos de este tipo en 2019, con aproximadamente 12.100 participantes y un ingreso aproximado de 7,3 millones de dólares, año en el que también inició un proceso de focalización en esta industria que dejó patente en FITUR 2020.

"Cuenta con medios espectaculares: muy buena conectividad, una oferta hotelera excelente y la gastronómica ni se diga. ¡Es ideal, cuenta con todo!", destacó por su parte Sandra Rodríguez, directora ejecutiva de la organizadora de eventos Saro Meeting Design/Discovering Americas.

A su juicio, contribuirá a esta recuperación la reapertura del Centro de Convenciones Metropolitano, donde hasta octubre operaba un hospital temporal para pacientes con la covid-19, como así también la nueva política del municipio de darle un fuerte impulso al sector.

90.00 METROS CUADRADOS PARA CONVENCIONES

Con más de 90.000 metros cuadrados de espacios para eventos, la ciudad busca imitar a otras capitales del mundo que han construido sus estrategias turísticas sobre la base del turismo MICE, como Nueva York, Barcelona o Buenos Aires.

"Actualmente es difícil hablar de proyecciones. Sin embargo, la reactivación económica se hace cada vez más fuerte y los eventos comienzan a desarrollarse en un formato presencial e híbrido, esperando que el segmento tenga un despunte a mediados del 2022 o para el 2023", ratificó Irene Guijarro, directora de MICE en la empresa pública Quito Turismo.

Durante 2021, la ciudad captó catorce convenciones internacionales y siete nacionales para los próximos años, ya de forma presencial toda vez que se han levantado las restricciones desde muchos países y la covid-19 ha remitido en el país.

Así lo demuestran los dos últimos eventos, "Open for Business" y "Expominas y Expo Oil and Power", en el que convergen los esfuerzos públicos y privados para despertar el sector y "postular a congresos internacionales para los próximos años".

También los esfuerzos preparativos que fueron realizados entre 2019 y 2020 con la Alianza MICE de Sudamérica, que pretende "una alianza conjunta entre países de la región para postular a eventos más grandes", a decir de Guijarro.

Otra estrategia ha sido el reciente ingreso a la Hybrid City Alliance (HCA), un nuevo grupo que promoverá a Quito para la realización de eventos híbridos a nivel internacional, y la participación del Municipio en eventos especializados de la International Congress and Convention Association (ICCA) y en la FIEXPO, una de las ferias principales de esta industria.