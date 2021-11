Peso chileno supera a pares, 800/dólar en la mira: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno nuevamente supera el desempeño de sus pares de mercados emergentes después de que el candidato de izquierda quedara relegado al segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, mientras que otras monedas caen frente al dólar en medio de una serie de cifras económicas de la mayor economía del mundo.

La divisa chilena subía 0,3% en una sesión en la que monedas como los pesos mexicano y colombiano y el real brasileño enfrentan pérdidas significativas a medida que los operadores absorben las cifras del PIB, las solicitudes de subsidios por desempleo y los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos antes de la publicación de las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto a las 2 p.m., hora del este. El peso ha ganado un 2,1% esta semana, por lejos el mejor desempeño entre las 31 principales monedas que sigue Bloomberg.

La divisa encontraba soporte en los 800 por dólar, que sigue siendo el nivel técnico más cercano a vigilar. Los operadores están atentos a las señales sobre cuándo la Fed comenzará su ciclo de ajuste, considerando que los datos han sido sólidos y la inflación sigue bajo presión.

El cobre subía un 1,2% en Londres, y avanzaba junto con otros metales básicos, en particular el mineral de hierro, que ha ganado más del 20% en las últimas cuatro sesiones en medio de un creciente optimismo sobre las perspectivas de la demanda del sector inmobiliario chino.

Los operadores en Chile siguen sensibles a las encuestas de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebra el 19 de diciembre. Según las últimas encuestas, el candidato conservador José Antonio Kast está empatado con el izquierdista Gabriel Boric.

El peso colombiano, por su parte, caía 0,5% debido a que la liberación coordinada por EE.UU. de las reservas estratégicas de petróleo no ha tenido un impacto positivo en los precios del principal producto de exportación del país.

La moneda colombiana se ha debilitado un 5,4% en el segundo semestre del año hasta la fecha en medio de una menor volatilidad que sus pares, lo que indica que los inversionistas pueden haber perdido interés en realizar apuestas importantes en la moneda. El peso apunta a un mínimo del año hasta la fecha cercano a los 4.000 por dólar.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

