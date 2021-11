Patronal mexicana rechaza acuerdo del presidente que protege megaproyectos

Fotografía de archivo del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. EFE/José Méndez

Ciudad de México, 23 nov (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo cúpula empresarial de México, expresó este martes su inconformidad con el acuerdo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que declara las principales obras de Gobierno como temas de "seguridad nacional".

"El acuerdo no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de seguridad nacional, es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del Poder Legislativo", señaló el organismo en un comunicado difundido hoy.

Este lunes, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), apareció un acuerdo "en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional".

El CCE señaló que esta decisión "prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la Ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que serían irreversibles y que dejará a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión".

Asimismo, dijo que el acuerdo transgrede los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la competencia, la división de poderes, el uso eficiente de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción.

Señaló que el concepto de seguridad nacional se reserva exclusivamente a casos graves que lo justifiquen, así como que la decisión de otorgar este calificativo corresponde al Congreso federal mexicano, de acuerdo con lo que indica la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Por ello, resaltó que el acuerdo "pone al Ejecutivo por encima de la ley".

En este contexto manifestó su rechazo al acuerdo e instó a que se salvaguarde la legalidad y el Estado de derecho a fin de proteger los derechos humanos, el medio ambiente y la seguridad pública.

"Son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones", puntualizó.

El rechazo del CCE se une a los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció presentará una controversia contra el acuerdo y al de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, quien dijo que el presidente "cree estar por encima de la ley".

Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador defendió su acuerdo pues dijo, solo sirve para "agilizar trámites" y no se detengan las obras y no para evitar rendición de cuentas.

El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles -el nuevo aeropuerto capitalino- son algunas de las principales obras del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pese al discurso de austeridad y a raíz de las crisis derivadas de la pandemia, especialistas han cuestionado que el Gobierno priorice estos megaproyectos.