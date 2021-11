Pase VIP para los campeones Francia y Serbia

Novak Djokovic, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Madrid, 24 nov (EFE).- Con pase VIP: así llegan a la fase final de la Copa Davis 2021 dos ilustres ganadores de la competición en el pasado, Francia y Serbia, cuyos resultados en la última edición no les permitieron lograr la clasificación directa pero que, gracias a su historial, disfrutarán en este 2021 de la condición de invitados.

Diez veces campeones, los franceses celebraron su última ensaladera en 1927 y la última en 2017. Para los serbios, su único título data de 2010, cuando derrotaron en la final precisamente al equipo galo, 3-2 en Belgrado.

La edición de 2019 dio la clasificación directa para la de 2020, que será la de 2021 por la pandemia, a los cuatro semifinalistas. Ni Francia ni Serbia lograron acceder a esa fase, pero ambos recibieron inmediatamente una invitación que garantiza la presencia en el torneo de este año de uno de los equipos más laureados de la historia y, por otro lado, del que cuenta con el actual número uno mundial, Novak Djokovic.

Hace dos años ambas selecciones coincidieron en el Grupo A de la primera fase de las finales de Madrid, las primeras disputadas bajo el nuevo formato. Japón completaba el grupo, en el que el equipo de Nenad Zimonjic ganó sus dos encuentros y el de Sébastien Grosjean solo uno, ante los nipones.

Serbia accedió a los cuartos de final, pero no así Francia, que necesitaba para ello ser uno de los dos mejores segundos pero que fue el peor de todos por balance de sets ganados y perdidos (6/7).

De aquel equipo francés, formado por Gael Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Benoit Paire, Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut, quedan pocas trazas, solo las de Herbert y Mahut.

Grosjean ha llamado esta vez a Richard Gasquet, Hugo Gaston, Adrian Mannarino y Arthur Rinderknech, aunque deberá descartar a uno antes de debutar. Gaston, de 21 años, es el que parece haber acabado el año en mejor forma, cuartofinalista en París tras eliminar sucesivamente a los españoles Pablo Carreño y Carlos Alcaraz.

Francia, en el grupo C que se juega en Innsbruck (Austria), debutará el jueves ante República Checa y se jugará el pase a cuartos el sábado con Gran Bretaña. Su rival en el cruce saldría del otro grupo de esa sede, el F, que incluye a Austria, Alemania y Serbia.

También con la idea de mejorar su discreto papel de 2019 llegan los serbios, capitaneados por Viktor Troiki, que fue jugador hace dos años.

Aún se recuerda en Madrid la lacrimógena conferencia de prensa que protagonizaron tras perder en cuartos ante Rusia, en el tie-break del tercer set del partido de dobles y en la eliminatoria que supuso la despedida de Janko Tipsarevic.

Dispuestos a olvidar aquel disgusto llegan ahora Novak Djokovic, Filip Krajinovic, Dusan Lajovic, Laslo Djere y Miomir Kecmanovic.

El número uno mundial acaba de sellar con una derrota en semifinales ante Alexander Zverev su participación en las finales ATP, pero su concurso en la Davis siempre es una garantía para su equipo, al que ha dado 37 puntos y con el que solo ha perdido 11 encuentros.

Si Francia y Serbia ganan sus respectivos grupos, los dos equipos invitados se jugarán el viaje a Madrid y el pase a semifinales. Ambos podrían cruzar sus pases VIP y demostrar cuál está más justificado.

Natalia Arriaga