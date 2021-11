Musk supera la mitad de la venta del 10% de Tesla

(Bloomberg) -- Elon Musk reanudó las ventas de acciones de Tesla Inc. y superó la mita del camino para cumplir con su plan de deshacerse del 10% de su participación en el fabricante de automóviles eléctricos.

El multimillonario vendió otras 934.091 acciones por US$1.050 millones, según documentos regulatorios publicados a última hora del martes. Las ventas se realizaron para cubrir los impuestos relacionados con el ejercicio por parte de Musk de otros 2,15 millones de opciones sobre acciones, según los documentos.

Con los últimos movimientos, Musk ha vendido 9,2 millones de acciones por un valor de unos US$9.900 millones desde que realizó una encuesta en Twitter en la que preguntaba si debía vender el 10% de su participación en Tesla. Una parte de ese dinero se destinará a impuestos.

Para alcanzar el umbral del 10%, Musk necesitaría vender unos 17 millones de acciones, o alrededor del 1,7% de las acciones en circulación de la empresa. Si se consideran sus opciones ejercitables en su propiedad total, tendrá que vender aún más.

Desde la encuesta de Twitter, Musk ha ejercido millones de opciones que estaban a menos de un año de su fecha de vencimiento. En septiembre, estableció un plan de negociación preestablecido para llevar a cabo “una venta ordenada de acciones relacionada con el ejercicio de las opciones sobre acciones”, según muestran los documentos presentados. Musk no mencionó la existencia de ese plan en sus tuits a principios de mes.

Las acciones de Tesla subían un 1,5% a US$1.125,88 a las 11:43 a.m. en Nueva York. Las acciones se han negociado a la baja alrededor de un 12% desde la encuesta de Musk.

Musk, de 50 años, es la persona más rica del mundo con una fortuna de US$303.700 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Este año ha agregado US$133.900 millones a su patrimonio neto gracias a un aumento del 57% en las acciones de Tesla.

Nota Original:

Musk Passes Tesla Sale Halfway Point With $9.9 Billion Sold (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.