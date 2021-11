México.- López Obrador propone a Victoria Rodríguez para ser la primera mujer al frente del Banco de México

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha retirado su propuesta de nombrar al exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, como el próximo gobernador del Banco de México y ha anunciado que en su lugar propondrá a la actual subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez Checa, que pasaría a ser la primera mujer en la historia al frente de la institución.



"En efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México; voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Checa, la subsecretaria de Hacienda. Ella va a ser nuestra propuesta para el Banco de México", ha explicado López Obrador este miércoles durante su rueda de prensa matutina.



El pasado mes de junio, López Obrador anunció su propuesta de enviar a Arturo Herrera al frente del banco central en sustitución del actual gobernador, Alejandro Díaz de León. A su vez, anunció la llegada a la Secretaría de Hacienda del economista Rogelio Ramírez de la O.



El presidente ha explicado que la decisión de cambiar su propuesta se debe a una cuestión de género.



"Queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio reconociendo el trabajo que ha hecho la subscretaria de egresos, que ha estado actuando muy bien con un desempeño ejemplar, es la encargada de el manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar. A ella se debe el que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional, es una muy buena servidora pública, por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer", ha aspostillado López Obrador.