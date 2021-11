Mata: "La afición está enfadada con todo el derecho del mundo"

El jugador del Getafe Jaime Mata, en una imagen de archivo. EFE/David Fernández

Getafe (Madrid), 24 nov (EFE).- Jaime Mata, delantero del Getafe, afirmó este miércoles en rueda de prensa que la afición de su equipo tiene "todo el derecho del mundo" a estar "enfadada" tras un primer tercio del curso errático en el que los hombres de Quique Sánchez Flores ocupan puestos de descenso.

Después de la victoria frente al Cádiz (4-0) el pasado fin de semana, el Getafe tomó aire y abandonó la última posición de la tabla. Aunque se ven brotes verdes en los últimos encuentros, Jaime Mata entiende que los aficionados de su equipo puedan estar molestos con la temporada del cuadro azulón.

"No llegaban las victorias. La afición viene de una exigencia muy alta y creo que están muy enfadados con nosotros con todo el derecho del mundo. Una vez pasada esa fase, con el Espanyol, el día antes del Cádiz vinieron al entrenamiento a animarnos. Esto lo sacamos todos juntos. El apoyo lo notamos desde dentro y estamos muy agradecidos a ese apoyo incondicional", afirmó.

También habló sobre su temporada, lastrada por una lesión molesta que le ha impedido estar al cien por cien de su capacidad. Contra el Cádiz, se quitó un peso de encima tras marcar el último gol después de salir desde el banquillo.

"Estoy en un año complicado. Llego de una lesión complicada como es la pubalgia, de la que no termino de encontrarme físicamente bien. Voy arrastrando molestias, días mejores y peores. Físicamente está siendo difícil para mí. En la parte que puedo apoyar al equipo, estoy ahí. Que haya resultados personales, siempre satisface".

Asimismo, explicó qué sintió después de marcar su gol número 100 en su carrera profesional: "No tenía ni idea. Después del partido es cuando me enteré. Es de esos datos que enorgullecen a uno mismo. No pensé que iba a poder llegar a ese número de goles en el fútbol profesional. Así que, muy contento y muy orgulloso. Esta semana eché la vista atrás y pensé en compañeros y lo que han significado tanto en Girona como en Valladolid como en el Getafe y la verdad que muy orgulloso".

"Mi gol fue importante porque hacía muchísimo tiempo que no marcaba. Al final, los delanteros necesitamos sentirnos con ese plus de confianza que te da el gol. Llevaba muchas jornadas entrando desde el banquillo y he estado cerca de tener esa ocasión clara. Es un alivio, porque pensé que todavía tenía gol y podía seguir adelante", apuntó.

Respecto a la situación del Getafe, dijo que al ganar frente al Cádiz "se ve todo de otra manera" y manifestó que la salvación no está tan lejos.

"Se puede sacar y estamos muy cerca. Peleamos por la permanencia y sabemos que el margen de error es menor. No podemos permitirnos tropiezos. Perder nos pondría a una distancia complicada. Nos lo hemos buscado nosotros solo y nos puede beneficiar pelear desde abajo pronto porque somos conscientes de que estamos ahí desde pronto.

Por último, se refirió al próximo encuentro del Getafe ante el Mallorca, en el que se reencontrará con el exdelantero del conjunto madrileño Angel Rodríguez: "Jugar contra amigos y excompañeros... siempre son partidos especiales verles con otra camiseta. Al final cada uno barre para cada casa, luego todos amigos. La victoria ante el Cádiz nos da confianza para demostrar que fuera de casa podemos ser competitivos y que podemos salir de abajo para pelear por la permanencia", finalizó. EFE

jjl/ea