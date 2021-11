Más de 60 galerías con obras de 500 artistas se darán cita en la X edición de FIG Bilbao con Portugal como país invitado

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)



Más de 60 galerías con obras de 500 artistas se darán cita en FIG Bilbao, el Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel, del 25 al 28 de noviembre en el Palacio Euskalduna. En su décima edición, la feria acercará las tendencias del país invitado, Portugal, así como de Francia, EE.UU. y Dinamarca.



La feria desplegará un completo programa presencial en el Palacio Euskalduna de Bilbao, que incluye actividades paralelas como conferencias, debates, demostraciones en directo y talleres, que serán retransmitidas también a través de la plataforma www.figonlinefair.com, puesta en marcha en 2020 a raíz de la emergencia sanitaria global.



En esta décima edición, Portugal es el país invitado. Seis galerías lusas expondrán diferentes perspectivas de la gráfica de este país: el centro Portugués de Serigrafía CPS, Galería Carrasco, Galería Bessa Pereira, Galería Nave, Galería Trema y Perve Gallery.



La presencia de este país en la feria se enmarca en las actividades programadas en la 19º edición de Cultura Portugal. A la inauguración del Festival, que contará con el apoyo institucional de la Cámara Municipal de Lisboa y de la oficina de Turismo de Portugal en España, asistirá el embajador Joâo Mira-Gomes.



UNIVERSIDADES LUSAS



Asimismo, dos universidades lusas participarán en el programa Cubos de las Tentaciones: el Instituto Politécnico de Leiria (Escuela Superior de Arte y Diseño) y la Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Esta iniciativa habilita un espacio expositivo compuesto por cubos de 2x2 metros donde se realizarán las intervenciones artísticas. El premio es una residencia en la Fundación CIEC de Betanzos, La Coruña.



Uno de los grandes nombres del arte luso, Paula Rego, que ha expuesto en el Museo Tate Modern de Londres y en el Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA), firma la obra invitada en la feria. Se trata de la serie "Nursery Rhymes", compuesta por 31 grabados vinculados al mundo de la literatura infantil tradicional, más concretamente inspirados en la tradición oral de las nursery rhymes (poemas y canciones infantiles) inglesas.



Asimismo, FIG Bilbao acogerá un espacio dedicado a la revista trimestral "Electra", editada en portugués e inglés por la Fundación EDP, entidad aliada de la feria de este año, en la que también se proyectarán vídeos sobre la labor de dicha fundación.



Por otro lado, María Helena Vieira da Silva (Lisboa, 1908-París, 1992), protagoniza la exposición de FIG Bilbao en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, sede habitual del festival. La muestra presentará el conjunto de estampas creadas por Viera da Silva entre finales de los años sesenta y 1991, un año antes de su muerte, que muestran la riqueza de estilos e influencias de la artista.



CATAS DE VINO Y POESÍA LUSA



Destacados vinos portugueses protagonizarán el evento "Copas de Poesía y Grabado" el viernes 26 y el sábado 27 a las 13.30 horas, impulsado por Visit Portugal. Esta iniciativa, limitada a grupos de 40 personas, asociará siete vinos de las diferentes regiones lusas con otros tantos poetas y grabados.



La décima edición incluye debates y conferencias para reflexionar acerca de la situación del arte sobre papel actual y con el objetivo de ayudar al expositor a encontrar herramientas de mejora dentro del mercado.



La novedad principal en esta décima edición es el foro 'Arte y Turismo'. Esta mesa, moderada por José Ignacio Anguísola, se centrará en analizar el papel de la Cultura como elemento transformador de las ciudades y contará con la participación de Asier Madarieta, director de Bizkaikoa (entidad de la Diputación de Bizkaia que gestiona los museos forales del territorio); Roberto San Salvador, director de Cátedra Deusto Cities Lab; Mireia Massagué, directora Chillida Leku; y Maria Lurdes Vale, consejera de Turismo de la Embajada de Portugal en España.



Por tercer año consecutivo, la consultora de arte y fundadora de RedCollectors y Arte Global, Elisa Hernando, liderará el programa AcercArte, un servicio profesional de asesoría a medida, gratuito y online, para coleccionistas así como para todas aquellas personas que quieran introducirse en el mundo del arte.



La artista Dora Salazar (Alsasua, 1963) es la invitada de la mesa "Pilar de Zubiaurre", en la que se debate sobre el papel de la mujer en el mundo artístico.



Por otro lado, dar a conocer el grabado y sus diversas técnicas es "seña de identidad" de FIG Bilbao desde sus inicios. Esta línea didáctica e interactiva se mantiene este año con las demostraciones en directo de 'Torkulo Ekintza', cuyo objetivo es difundir las técnicas de estampa contemporánea.



CUBOS DE LAS TENTACIONES



El programa se compone de varias sesiones diarias en las que se invita a los participantes en los "Cubos de las Tentaciones" a trabajar ante el gran público con un enfoque de aprendizaje.



Por su parte, este año la feria ha organizado una master class el viernes 26 en torno a la técnica de xilografía japonesa o "mokuhanga" que la artista Fabiola Gil viene realizando en FIG Bilbao. En concreto, Gil se conectará en directo con dos investigadores de Mokuhanga que han colaborado en el manual que se presentará en la feria, Terry McKenna y Laura Boswell. El sábado ofrecerá además un taller de 'Mokuhanga'.



La artista Verónica Arellano mostrará desde Menorca el Taller Internacional de arte y grabado Xalubinia, de la que es directora, y también la técnica autóctona (Cromoplaxgrafía) inventada en el propio taller por Pere Pons.



OPEN PORTFOLIO



El compromiso de FIG Bilbao con los talentos emergentes se traduce en el programa Open Portfolio, que apoya a las nuevas generaciones de creadores, brindándoles un espacio en el que intercambiar perspectivas artísticas, compartir su obra y revisar conceptos del grabado contemporáneo. Más de 120 artistas han participado ya en este exitoso formato.



Este año, con motivo del décimo aniversario, el Festival reunió en el Palacio Horcasitas de Balmaseda a 40 artistas de ediciones anteriores y premió a una veintena con becas, residencias y la oportunidad de participar en diversas exposiciones nacionales e internacionales.



El Euskalduna acogerá el sábado 27 de noviembre la muestra de los ganadores de la convocatoria de 2019 que no pudieron exponer sus obras debido a las restricciones impuestas por la alerta sanitaria, y aquellos que fueron seleccionados el año pasado a través de la convocatoria on line.



De cara a 2022, sumará a su sede europea una en Latinoamérica gracias al convenio firmado con el Programa Internacional de Residencias Artísticas en Artes Visuales (Proyecto 'ace) de Argentina. Buenos Aires será la primera ciudad en acoger la exposición de forma paralela a Bilbao.



Además, FIG Bilbao continuará este año con el programa de exposiciones itinerantes por Bizkaia, denominado Open Itinera. Amorebieta, que contará también con un taller presencial, acogerá la muestra en el mes de noviembre, mientras que el Centro Cívico de Barakaldo acogerá una conferencia sobre grabado en diciembre.



La oferta on line de la décima edición de FIG Bilbao se completará con varias acciones de street marketing, como el "contenedor del arte", diseñado el año pasado para convivir con las restricciones sanitarias, que estará instalado en Vitoria (plaza del Arca) y acercará al público las obras de las galerías presentes en la feria a través de varias pantallas led con códigos QR que permitirán a los visitantes conocer las características y el precio de cada una de las piezas.