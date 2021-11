Malú, deslumbrante en los Premios Dial, desvela que es lo más complicado de la maternidad

23-11-2021 Malú, en los Premios Dial EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA CADENA DIAL



MADRID, 24 (CHANCE)



Malú está viviendo, sin duda, su momento más dulce. Triunfando con su último disco, 'Mil batallas', y en su regreso a 'La Voz', la artista ultima los detalles de la gira con la que regresará a los escenarios después de un año centrada totalmente en su hija Lucía. Feliz con Albert Rivera, con quien mantiene una discreta relación desde principios de 2019, e intentando mantener su vida privada alejada del foco mediático, la cantante nos ha contado qué es lo más duro de la maternidad.



Lo ha hecho en los Premios Dial celebrados en Tenerife, donde Malú, deslumbrante, acaparó todas las miradas con un ajustado vdiseño color bronce de manga larga, cuello redondo y favorecedor drapeado en la cintura con el que presumió de figura. Y es que no era para menos, ya que la artista ha recibido su 15 Premio Dial, todo un hito que muy emocionada dedicó a los afectados por el volcán de La Palma y a los compañeros de la industria musical, que han pasado por un momento especialmente complicado a causa de la pandemia.



- CHANCE: Malú qué orgullo poder estar aquí.



- MALÚ: Si, eso es señal de que ya empieza la cosa a normalizarse un poco.



- CH: Como lleva una ser cada vez más galardonada.



- MALÚ: Lo recibo con muchísima ilusión, como siempre, con muchísimas ganas, siempre lo decía, me encanta estar aquí, venir a estos premios, estar en Tenerife y compartir con un montón de compañeros. Cuando te brindas esas oportunidades de poder estar con ellos, como artistas nos cuesta mucho juntarnos, luego nos queremos muchísimo, cuando nos juntamos disfrutamos mucho.



- CH: Qué sientes en la vuelta.



- MALÚ: Está siendo todo muy bonito, me lo estoy pasando muy bien, la vez en la que mejor me lo estoy pasando, lo estoy disfrutando todo como si fuera la primera vez, hemos vivido una pandemia, hemos estado encerrados mucho tiempo, todos hemos aprendido a valorar mucho las cosas, no valorábamos el día de hoy porque pensábamos qué íbamos a hacer mañana.



- CH: Como ha sido encontrarte con tu publico otra vez



- MALÚ: Precioso, volverme a ver con mi gente, verme encima del escenario, volver a cantar y disfrutar* ayer estábamos en los ensayos y me volvía loca. Empezamos ya la gira. Ahora mismo lo que tengo en la cabeza es la gira, la preparación de gira.



- CH: Vuelves en mayo.



- MALÚ: Volvemos en mayo, no pienso parar, a muerte, ahora mismo la verdad es que la creación del show es complejo.



- CH: Como está la pequeña.



- MALÚ: Muy bien.



- CH: Y Albert.



- MALÚ: Muy bien, gracias.



- CH: Como llevas separarte de ella.



- MALÚ: Bueno, ya sabéis que conciliar es lo más difícil que tenemos las mujeres, los padres y las familias Poquito apoco, se queda en buenas manos.



- CH: Te la llevarás contigo cuando crezca.



- MALÚ: No lo sé.