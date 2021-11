LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 24 de noviembre de 2021

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

—————————————————————————

Mueren 31 migrantes en cruce de Francia a Gran Bretaña

Declaran culpables a tres hombres por asesinar a hombre negro en EEUU

La UE teme que rebrote de COVID frene recuperación económica

Portugal aplicará nuevas restricciones tras rebrote de COVID

Renuncia 1ra premier de Suecia horas después de ser nombrada

Kurdos iraquíes lo arriesgan todo para llegar a Europa

Fallo contra empresas deja en la incertidumbre a las demandas por opioides

“Get Back” disipa, y confirma, algunos mitos de los Beatles

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-ACCIÓN DE GRACIAS

DALLAS - Determinados a recuperar las tradiciones del Día de Acción de Gracias, que el año pasado se suspendieron por la pandemia, millones de estadounidenses preparan sus maletas para viajar en auto o avión y volver a reunirse de nuevo con familiares y amigos. Se prevé que el número de personas que viajarán por avión esta semana se acerque a, o incluso supere, los niveles previos a la pandemia. Por David Koenig. 490 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-EEUU-EMPLEADOS FEDERALES: Avanza orden para que se vacunen empleados federales en EEUU.

-CORONAVIRUS-OMS: Europa es la única región con más casos de COVID-19, dice la OMS

-CORONAVIRUS-EUROPA: La UE teme que rebrote de COVID frene recuperación económica

-CORONAVIRUS-PORTUGAL: Portugal aplicará nuevas restricciones tras rebrote de COVID

-CORONAVIRUS ALEMANIA-100.000 MUERTES: Alemania se acerca a 100.000 muertos por COVID-19

-CORONAVIRUS-DINAMARCA: Dinamarca busca apoyo en Parlamento para uso de mascarilla

-CORONAVIRUS-REP CHECA: Contagios de coronavirus baten nuevo récord en Rep. Checa.

-CORONAVIRUS-ITALIA: 20 pueblos en el norte de Italia en cuarentena por COVID-19.

-CORONAVIRUS-RUSIA: Putin recibe versión nasal experimental de la vacuna Sputnik V.

-CORONAVIRUS-ESLOVAQUIA: Eslovaquia pondera confinamiento para frenar coronavirus.

-CORONAVIRUS-SUECIA: Suecia ofrece tercera dosis de vacuna a personas de 18 a 65 años.

-CORONAVIRUS-BÉLGICA: Líder belga, negativo a COVID-19 tras ver a premier francés.

-CORONAVIRUS-MALASIA-SINGAPUR: Malasia y Singapur reabrirán parcialmente sus fronteras.

AMN-CIE NASA-DEFENSA ANTE ASTEROIDES

LOS ÁNGELES - La NASA lanza una nave espacial que se estrellará contra un asteroide para probar si sería posible desviar de su curso una roca espacial si alguna amenazara la Tierra en un futuro. Por John Antczak. 455 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-POL ALEMANIA-GOBIERNO

BERLÍN - El dirigente alemán de centroizquierda Olaf Scholz anuncia que tres partidos han acordado formar un nuevo gobierno que pondrá fin a la era de Angela Merkel. Scholz, dirigente del Partido Socialdemócrata, dice que el nuevo gobierno no buscará el “mínimo común denominador sino la política de grandes impactos”. Por Frank Jordans y Geir Moulson. 460 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT MARADONA-MUERTE ANIVERSARIO

BUENOS AIRES - A un año de la muerte de Diego Maradona, los fanáticos todavía lo lloran, pero su vida disipada le sigue pasando facturas. Dos reclamos por paternidad están pendientes en la justicia; sus hijos reconocidos aguardan por una herencia que no se sabe con certeza a cuánto asciende y una mujer cubana denunció recientemente que fue violada por el exfutbolista. A su vez, sigue en trámite una investigación para determinar si el astro fue víctima de negligencia médica. Por Débora Rey. 910 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN CHINA TENISTA DESAPARECIDA

TAIPEI, Taiwán - Cuando la tenista Peng Shuai desapareció de la luz pública tras acusar a encumbrado político chino de abuso sexual, causó un enorme revuelo internacional. Pero no es la primera vez que China saca de la vista pública, acusa penalmente o acosa en las redes sociales a una mujer que denuncia violencia sexual. Por Huizhong Wu. 1.000 palabras. AP Foto.

REP-GEN EEUU REFUGIADOS AFGANOS

FERGUS FALLS, Minnesota - Una mujer de Minnesota que trabajó como asesora agrícola en una zona rural de Afganistán está usando su propio tiempo y dinero para sacar de ese país a los que trabajaron para ella allí. Por Julie Watson. 1.000 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-INM MÉXICO-MIGRANTES

CIUDAD DE MÉXICO - Las autoridades mexicanas informan que un grupo de cientos de migrantes, en su mayoría haitianos y centroamericanos, que habían comenzado su trayecto a pie hacia el norte acceden a ser separados y a ser trasladados en autobús a distintas ciudades del país para obtener visas humanitarias. 370 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN COLOMBIA-PAZ ANIVERSARIO

BUCARAMANGA, Colombia - Hace cinco años se silenciaron los fusiles de más de 13.000 guerrilleros que formaban parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cerrando un ciclo de violencia de más de medio siglo que dejó millones de víctimas. La conmemoración del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC se realiza con la participación del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. 610 palabras. AP Video. ENVIADO.

Con:

-COLOMBIA-EXFARC ASESINADOS: Los exguerrilleros de FARC asesinados en tiempos de paz en Colombia.

AMC-POL HONDURAS-ELECCIONES CASTRO PERFIL

TEGUCIGALPA - La ex primera dama de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, busca la presidencia de su país por tercera ocasión desafiando al partido oficialista. Por Marlon González. 871 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN GEORGIA-ARBERY-JUICIO

BRUNSWICK, Georgia — — Los tres hombres blancos acusados de la muerte de Ahmaud Arbery son declarados culpables de asesinato por el tiroteo fatal que desató nuevamente protestas por la injusticia racial en EEUU. Los hombres enfrentan un mínimo de cadena perpetua. Por Russ Bynum. 150 palabras. ENVIADO. SE ACTUALIZARÁ

AMN-ECO EEUU-GASTO DEL CONSUMIDOR

WASHINGTON - El gasto del consumidor estadounidense se recupera en octubre, aumentando un sólido 1,3%, pero la inflación sigue siendo elevada, subiendo durante el último año al ritmo más rápido en más de tres décadas. Los economistas están observando de cerca el gasto del consumidor -que representa el 70% de la actividad económica- porque creen que la fortaleza en esta área empujará la economía en general en los últimos tres meses de este año. Por Martin Crutsinger. 222 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-EEUU-DESEMPLEO: Ayuda por desempleo en EEUU cae a nivel más bajo en 52 años.

-EEUU-PIB: El PIB de EEUU se frena bruscamente en el tercer trimestre.

AMN-ECO BIDEN-DIRECTORA DE PRESUPUESTO

WASHINGTON - El presidente Joe Biden postula a Shalanda Young como jefa de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca y a Nani Coloretti como su segunda. Si el Senado confirma las postulaciones, Young será la primera mujer negra que dirige la oficina, en tanto Coloretti, de origen filipino, será una de las asiático-estadounidenses de mayor jerarquía en el gobierno de Biden. Por Alexandra Jaffe y Darlene Superville. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN MIGRANTES IRAQUÍES SIN ESPERANZA

DOHUK, Irak — El alto desempleo, la corrupción endémica y una crisis económica que redujo drásticamente los sueldos han llevado a muchos kurdos iraquíes a vender todo lo que tienen y partir con la esperanza de llegar Europa por vía de Bielorrusia. Por Samya Kullab. 1.000 palabras. AP fotos. ENVIADO

REP-GEN EEUU-OPIOIDES-DEMANDAS

CLEVELAND — El reciente fallo contra cadenas de farmacias estadounidenses por su responsabilidad en la crisis de opioides no es la última palabra en el tema. Las compañías han advertido que apelarán la decisión, y podrían beneficiarse de dos decisiones judiciales recientes en California y Oklahoma. Por Geoff Mulvihill y John Seewer. 1.200 palabras. AP foto. ENVIADO

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-INM FRANCIA-GBRETAÑA MIGRANTES

PARÍS — Un bote con migrantes que trataban de cruzar el Canal de la Mancha de Francia a Gran Bretaña naufraga frente a Calais y al menos 31 ocupantes murieron y otros sufrieron heridas. 270 palabras. AP Foto. ENVIADO. SE ACTUALIZARÁ

EUR-GEN SUECIA-GOBIERNO

COPENHAGUE, Dinamarca — Horas después de ser nombrada primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson renuncia tras una derrota presupuestaria en el Parlamento. Andersson dice que era mejor dimitir al puesto más de siete horas después de hacer historia al convertirse en la primera mujer en dirigir al país. Por Jan M.Olsen. 360 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

MOR-GEN QATAR-NORUEGA-DETENIDOS

DUBÁI - Dos periodistas de la televisora estatal noruega son retenidos sin explicación durante 30 horas por las fuerzas de seguridad en Qatar cuando informaban sobre el próximo Mundial de la FIFA. Más tarde se les permitió volar de regreso a su país. Por Jon Gambrell. 630 palabras. ENVIADO.

MOR-GEN SIRIA-ISRAEL

DAMASCO - Dos muertos y siete heridos, seis de ellos soldados, en un bombardeo israelí en el centro de Siria. Israel ha realizado cientos de ataques contra objetivos en Siria dentro del territorio controlado por el gobierno en los últimos años. 290 palabras. ENVIADO.

OCE-GEN AUSTRALIA-CORALES

CANBERRA - La Gran Barrera de Coral de Australia desova y genera una gran explosión de color mientras se recupera de episodios de blanqueamiento que pusieron en peligro su supervivencia. 229 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AFR-GEN ETIOPÍA-TIGRAY-CRISIS

NAIROBI, Kenia - El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, viaja al frente para liderar la guerra iniciada hace un año y delega las tareas cotidianas de dirigir el país a su número dos, asegura el gobierno. Por Cara Anna. 350 palabras. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT CAMPEONES RESUMEN

MANCHESTER, Inglaterra - El PSG de Lionel Messi y el Manchester City se juegan el liderazgo de su grupo en la Liga de Campeones. Inter busca la clasificación ante Shakhtar. 500 palabras.

DEP-FUT BENZEMA-JUICIO

VERSALLES, Francia - Karim Benzema recibe una sentencia de un año de prisión suspendida y una multa de 75.000 euros (84.000 dólares) en relación con un intento de chantaje a un compañero de la selección francesa por un video de contenido sexual. Por Nicolas Vaux-Montagny. 730 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS LOS BEATLES

NUEVA YORK - Contrario al mito popular, el documental de 8 horas “Get Back” producido por Peter Jackson, realizado con películas y grabaciones descartadas de esas sesiones, revela que los Beatles aún sabía cómo divertirse, aunque estaba en proceso de separación, cuando grabó el clásico “Let It Be”. Por David Bauder. 1.000 palabras. AP Foto.

ESP-TEL HELEN MIRREN

LOS ÁNGELES - Helen Mirren debuta como presentadora de concursos con “Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses”, una serie semanal de cuatro partes que se estrena el domingo. La actriz británica laureada con premios Oscar, Emmy y Tony conversa con The Associated Press sobre este y otros proyectos. Por Lynn Elber. 711 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-GEN MACY’S-DESFILE ACCIÓN DE GRACIAS

NUEVA YORK - Brittney Mack, del musical de Broadway “Six”, actuará con orgullo en el Desfile de Macy’s del Día de Acción de Gracias luego que la pandemia la obligó a permanecer encerrada el año pasado. El desfile retoma el jueves su ruta tradicional, con sus grandes globos de helio volando alto. Por Mark Kennedy. 805 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el subdirector de Noticias y Producción para América Latina y el Caribe de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos