La Reina Letizia apuesta por las pieles sintéticas

MADRID, 24 (CHANCE)



Una de las noticias del día, sin duda, ha sido el look que ha lucido la Reina Letizia en su primer encuentro con los Reyes de Suecia en las Caballerizas Reales, donde ha demostrado de nuevo la elegancia que la caracteriza con un estilismo - que ya conocíamos - que nos ha dejado sin palabras.



Un diseño midi de corte recto de Carolina Herrera en color anaranjado - a juego con su 'turbante' - y el resto de complementos en color camel; una sofisticada capa de la misma diseñadora con cuello de pelo salones de ante que ya le hemos visto en alguna ocasión, guantes de piel y un bolso nuevo, también de Carolina Herrera, en el mismo tono que el resto del conjunto. Un look bicolor en marrón y naranja... que simplemente es ideal.



Sin embargo, en el día de hoy ha existido controversia con un detalle del impresionante look de la Reina Letizia. Se trata ni más ni menos que ese cuello de pelo sintético - según nos ha confirmado la propia marca - que ha lucido. Y es que como ya ha demostrado en más de una ocasión, Doña Letizia demuestra tener una conciencia ecológica apostando por accesorios y abrigos de piel sintética.



Un ejemplo que empezó por su suegra, Doña Sofía, la pionera en defender a los animales, a los que adora y por los que dejó de utilizar pieles para sus estilismos. Y es que a pesar de que las pieles han sido las mejores elecciones en los tiempos prehistóricos, como gran recurso para cubrir nuestros cuerpos con las bajas temperaturas, la Monarquía española se decanta por tener una mentalidad ecológica, adaptada a nuestros tiempos y sobre todo respetuosa con el medio ambiente, como así demuestra la Reina Letizia.



Como en muchas otras ocasiones, la Reina Letizia ha sido objeto de críticas y comentarios debido al desconocimiento de muchos seguidores. Como ocurrió ayer, ya que lo primero que llamaba la atención era la elección de unas medias de cristal - con textura aterciopelada -, ya que normalmente no suele utilizar medias. Un complemento que lucía ayer y que ha sido de lo más comentado.



Lleve lo que lleve, la Reina Letizia genera críticas, tanto positivas, como negativas, pero el look que ha lucido hoy ha sido de los más espectaculares de este año. Además de por los colores elegidos, por los accesorios como el tocado y la capa, con los que no le solemos ver y que nos han hecho quedarnos de lo más sorprendidos.