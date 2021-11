La Real Sociedad, al asalto del liderato de su grupo en Mónaco

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil (d), en una imagen de archivo. EFE/Juan Herrero.

San Sebastián/París, 24 nov. (EFE).- La Real Sociedad juega este jueves en Mónaco con la intención de llevarse los tres puntos para lograr el liderato y tener opciones en la última jornada de ser primera de un grupo por definir, en el que podría ocupar al final cualquiera de las cuatro posiciones.

El conjunto monegasco es líder con ocho puntos, dos más que los donostiarras y tres sobre un PSV Eindhoven que será el último rival para el equipo de Imanol Alguacil, con lo que todo lo que no sea un triunfo en la capital del Principado complicará mucho el sueño txuri urdin de liderar un grupo muy exigente.

El traspiés en el Reale Arena en la última jornada al empatar ante el colista Sturm Graz, que solo tiene ese punto en el casillero, puede pasar factura a una Real que ha perdido algo de gas en los últimos encuentros pero que está capacitada para sumar más que el empate en la ciudad monegasca.

Alguacil, después del duro encuentro ante Valencia saldado con una expulsión y 11 tarjetas, no tiene más lesionados de los que ya sumaba antes de este encuentro y, por ello, podrá oponer en Mónaco un equipo muy fiable en el que Mikel Oyarzabal, tras sus minutos de rodaje en la última jornada, puede ser ya titular y ayudar a su equipo desde el minuto uno.

Podría haber otras novedades con respecto a la última jornada de LaLiga, como la titularidad de Martín Zubimendi o los cambios en los laterales con la entrada de Zaldua o Aihen Muñoz, suplentes ante Valencia.

El Mónaco afronta el duelo contra la Real Sociedad con la voluntad de conseguir una victoria que les garantice la primera plaza del grupo en Liga Europa, una competición que asumen como uno de sus dos objetivos de la temporada, junto al de acabar en puestos de Liga de Campeones en su campeonato doméstico.

El equipo de Niko Kovac lo hace en medio de una mala racha de resultados, puesto que la victoria se les escapa en los cuatro últimos duelos y hace ya un mes que sus jugadores no festejan un triunfo.

El Mónaco parece haber perdido el buen rumbo que había encontrado hace unas semanas, cuando se parecían al del final de la pasada campaña y viajaron a San Sebastián para firmar una buena actuación que le permitió arrancar un empate a los donostiarras.

Lejos quedaba el golpe moral que supuso quedarse fuera en el último momento de la Liga de Campeones en las jornadas previas, pero el grupo ha vuelto ahora a la irregularidad, instalados en la parte media de la tabla a seis puntos de la tercera posición en la que acabaron la pasada temporada y que les abre las puertas de la máxima competición europea.

En lo deportivo, Kovac no podrá contar con Krépin Diatta, lesionado en el último duelo contra el Lille, pero recupera a Benoit Badiashile y a Alexandre Golovine, este último sancionado en el último duelo.

El técnico alberga dudas sobre si Fofana o Lucas ocuparán un puesto en el centro del campo y si el ataque recaerá sobre los hombros de Ben Yadder o de Boadu.

Alineaciones probables:

Mónaco: Nübel; Sidibé, Maripan, Badiashile, Caio Henrique; Fofana o Lucas, Tchouaméni; Golovine, Voland, Diop; Ben Yedder o Boadu.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Silva, Merino; Isak, Oyarzabal, Januzaj.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia)

Estadio: Luis II (Mónaco).

Hora: 21:00 h.