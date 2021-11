La producción de petróleo en Argentina fue en octubre la más alta en 6 años

Chimeneas en una refinería de gas y petróle, en una fotografía de archivo. EFE/Robert Ghement.

Buenos Aires, 24 nov (EFE).- La producción de crudo en Argentina se situó en 541.000 barriles aproximados por día el pasado octubre, dato que no se obtenía desde el mismo mes de 2015, lo que superó en 1,5 % a la de septiembre y en un 12 % a la del mismo mes del año pasado, según un comunicado de la Secretaría de Energía.

Destacó el crecimiento del petróleo no convencional -que representa el 36 % de la producción total-, ya que durante octubre se produjo casi un 9 % más que en septiembre, y un 61 % más en comparación con un año antes.

La producción total de petróleo superó los valores prepandemia en casi un 3 %, mientras que la producción de petróleo no convencional lo sobrepasó en un 56 %.

Además, según los datos, se produjo una importante recuperación en el ritmo de perforación de pozos, al igual que el mes anterior, equiparando el nivel que se tenía antes de la pandemia de la covid, lo que para la Secretaría de Energía demuestra la fuerte inversión en el sector.

“Estamos produciendo más del doble de lo que hacíamos antes de la pandemia, esto significa más puestos de trabajo, más divisas por exportación para el país, más pymes, industria y tecnología nacional”, puntualizó el secretario de Energía, Darío Martínez, en el comunicado.