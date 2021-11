Infosalus.- La OMS recuerda que las vacunas no evitan totalmente la transmisión de la Covid-19 y pide mantener medidas

01-01-1970 El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus SALUD OMS



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Ante el repunte de los contagios en Europa, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recordado este miércoles que las vacunas "salvan vidas", pero "no evitan totalmente el contagio de la Covid-19", por lo que ha pedido que se mantengan las medidas de contención del virus como complemento a la vacuna.



"En muchos países y comunidades nos preocupa la falsa sensación de seguridad de que las vacunas han acabado con la pandemia de Covid-19, y que las personas vacunadas no necesitan tomar ninguna otra precaución", sostiene, para recordar que aún es necesario usar la mascarilla, mantener la distancia, evitar las aglomeraciones y reunirse al aire libre o en un espacio interior bien ventilado.



Así las cosas, ha recordado que, durante la semana pasada, más del 60 por ciento de todos los casos y muertes reportadas por Covid-19 a nivel mundial fueron una vez más en Europa. "El gran número de casos se está traduciendo en una presión insostenible sobre los sistemas de salud y en unos sanitarios agotados", ha alertado Tedros.



Por todo ello, el director general de la OMS ha especificado que los datos sugieren que, antes de la llegada de la variante Delta, las vacunas reducían la transmisión en un 60 por ciento aproximadamente. "Con Delta, eso ha bajado a cerca del 40 por ciento", ha advertido. "Si estás vacunado, tienes un riesgo mucho menor de padecer la enfermedad grave Covid-19 y de morir, pero sigues teniendo riesgo de infectarte, y de infectar a otros", ha incidido.



En este sentido, Tedros ha pedido a todos los gobiernos que apliquen "un enfoque integral y adaptado de medidas sociales y de salud pública para prevenir la transmisión del Covid-19, aliviar la presión de los sistemas de salud y salvar vidas". Aunque Europa "vuelve a ser el epicentro de la pandemia" de la Covid-19, "ningún país o región está fuera de peligro", asegura el director general del organismo sanitario de las Naciones Unidas.



REPARTO EQUITATIVO



Por otro lado, Tedros ha recordado que, en África, muchos países no están en camino de alcanzar el objetivo de vacunación del 40 por ciento para finales de año. "Muchas personas que deberían haberse vacunado en los países de bajos ingresos no lo están haciendo y corren un mayor riesgo de enfermar gravemente o morir", ha alertado.



Tal y como ha recordado, a través de COVAX, los fabricantes y los gobiernos pueden priorizar fácilmente el reparto de dosis con aquellos países que se han quedado sin suministro, para que así puedan proteger a sus más vulnerables. "No se trata solo de a quién llegamos con la vacunación, sino de quién se nos escapa", ha apuntado Tedros. Por ello, ha pedido dar prioridad a los sanitarios, a las personas mayores y a los grupos vulnerables, "en todas partes".



Con todo, más allá de las vacunas, también ha pedido que todos los países tengan acceso a las pruebas rápidas y a las nuevas opciones de tratamiento, de manera que se pueda frenar la propagación y tratar a los que necesitan ayuda.



"A través del COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), los fabricantes también pueden poner en común fácilmente la tecnología y los conocimientos técnicos, lo que impulsaría el suministro general que, de nuevo, es el principal obstáculo en el acceso", señala Tedros.



En este sentido, ha recordado que el C-TAP y la organización de salud pública Medicines Patent Pool (MPP) han realizado un acuerdo de licencia con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en España para facilitar que sus tests de anticuerpos Covid-19 lleguen a países necesitados.



AGRADECIMIENTO A ESPAÑA



"Se trata de la primera licencia transparente, global y no exclusiva para una herramienta sanitaria de Covid-19", ha apuntado Tedros, quien ha agradecido el apoyo de España al C-TAP. "Esperamos que esta sea la primera de muchas licencias que se compartirán a través del C-TAP. La OMS y nuestros asociados siguen explorando todas las vías para ampliar el acceso a este tipo de herramientas", ha añadido.



En este sentido, ha comentado que espera que, durante la Conferencia Ministerial de la World Trade Organization la próxima semana, y con la gran mayoría de los países apoyando ahora firmemente una exención de los derechos de propiedad intelectual, espera que se pueda encontrar "un consenso y que avancemos", ha apuntado el director general de la OMS.



Por otro lado, ha señalado que "el caos actual de esta pandemia no hace más que subrayar por qué el mundo necesita un acuerdo global férreo que establezca las reglas para la preparación y la respuesta ante una pandemia", subraya Tedros. "El mundo tiene tratados para gestionar otras amenazas; seguramente los países pueden ponerse de acuerdo en la necesidad de un pacto vinculante sobre la amenaza de las pandemias", ha sugerido.



VACUNACIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES



Preguntada por la vacunación en niños y adolescentes, la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, ha recordado que, pese a que los niños se infectan, el riesgo de que desarrollen una forma grave de la enfermedad es bajo. "En los menores de 25 años, menos del 0,5 por ciento tiene probabilidad de muerte por Covid-19, y en el grupo de los menores de 5 años, este porcentaje disminuye al 0,1 por ciento", ha señalado la experta.



Por ello, ha pedido priorizar la pauta completa en otras poblaciones, y ha señalado la importancia de que, en todo caso, se priorice a los adolescentes con otras patologías, "como es el caso de los adolescentes que tienen obesidad, que aumenta el riesgo de enfermedad grave".



Por último, para la experta, si los niños se vacunan o no depende de los otros grupos prioritarios. "Si el objetivo es reducir la transmisión a los niveles más bajos que se pueda, en ese caso se puede pensar en vacunar a los niños también", ha concluido, para añadir que, sin embargo, "hay que esperar a que haya datos de vacunación en niños para facilitar recomendaciones en este sentido".