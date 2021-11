Hondureños en el extranjero lamentan que no podrán elegir al presidente del país

Empleados del Consejo Nacional Electoral (CNE) trabajan en la bodega donde se almacena material electoral, el 20 de noviembre de 2021, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Str

Miami, 24 nov (EFE).- La Fundación 15 de Septiembre, con sede en Florida (EE.UU.), lamentó este miércoles que al "99,9 % de los hondureños en el extranjero no se les haya dotado de su documento de identificación nacional (DNI)" para ejercer su voto en las elecciones presidenciales del próximo domingo.

"Nosotros como fundación y como hondureños en el extranjero no podemos permitir que se nos violen nuestros derechos humanos y constitucionales", dijo este miércoles a Efe Juan Flores, presidente de la Fundación, que ayuda a migrantes de Honduras radicados en Estados Unidos.

En un comunicado la fundación lamentó que "a cuatro días de las elecciones las autoridades del CNE (Consejo Nacional Electoral) no se hayan pronunciado sobre cuáles serán las reglas para el voto en el extranjero para el año 2021".

También subraya que en el Registro Nacional de Personas (RNP) solo dedicaron "un día para documentar a todos los ciudadanos que viven en el extranjero" y lo considera "una clara discriminación y violación a los derechos para los migrantes hondureños".

"Estas acciones solo dan como resultado un retroceso para nuestra democracia, ya que las cifras de censo electoral para el extranjero se han reducido un 85 % con relación al censo del año 2017", afirma la Fundación 15 de Septiembre.

Según el comunicado, desde 2019 la organización ha realizado "gestiones ante las autoridades del Gobierno de Honduras para que a la comunidad migrante distribuida en muchos países a nivel mundial, en su mayoría radicada en los Estados Unidos, se le otorgue una identificación".

Se tiene en consideración, añade la fundación, "que la diáspora en este momento es más del 20 % del total de la población de nuestro país, es decir, supera los 2 millones de ciudadanos".

"Seguiremos trabajando, como lo hemos venido haciendo hace dos años, en busca de que se nos respeten nuestros derechos a elegir y ser electos. Esto no termina aquí, sino es el inicio de una lucha que tenemos que conquistar", declaró Flores.

El activista también señaló que piensan "interponer un amparo colectivo en Honduras (...) en contra del RNP".

"Esta organización fue la que nos privó de tener una identificación y con esto nos condenó a no poder estar en un padrón electoral. Sin esto no podemos votar", remarcó.

En el sur de Florida se concentran unos 180.000 hondureños, la mayor parte en el condado de Broward, cuya capital es Fort Lauderdale, según Flores.

"Cualquiera que sea el resultado no se llame a la violencia, sino más bien promover la paz y la reconciliación de nuestra población", solicita la organización.

Los hondureños elegirán el domingo un presidente, tres designados presidenciales vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano

Participan catorce partidos y doce candidatos presidenciales, de los que solo tres tienen opciones de triunfo, según los sondeos: Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre) y esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya; el alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Yani Rosenthal, del Partido Liberal.

Será la tercera vez que Castro intente sacar del poder al gobernante Partido Nacional, que lleva tres períodos consecutivos, dos de ellos con Juan Orlando Hernández como presidente.