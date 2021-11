Guterres reconoce sobre el terreno los avances y las dificultades de la paz en Colombia

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, participa en un acto en el marco de la conmemoración del quinto aniversario de la firma del acuerdo definitivo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, este 23 de noviembre, en Apartadó (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Dabeiba (Colombia), 23 nov (EFE).- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció este martes, en una visita a una de las zonas donde se reincorporan excombatientes de las FARC, los avances y dificultades que ha tenido la implementación del acuerdo de paz que el Gobierno colombiano y la guerrilla firmaron hace cinco años.

En el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Llano Grande, ubicado en Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste), uno de los más afectados por el conflicto armado, Guterres, que vino al país para conmemorar mañana ese aniversario, y el presidente colombiano, Iván Duque, conocieron varios proyectos productivos de excombatientes.

"Aprecio la oportunidad de escuchar a miembros de las comunidades, a autoridades indígenas y gubernamentales. Ellos saben mejor que nadie que la paz no viene de un día al otro. Cuesta trabajo construirla, cuidarla y sostenerla", expresó el secretario general de la ONU.

LOS LOGROS DE LA PAZ

Justamente en Llano Grande, donde Guterres y Duque estuvieron acompañados del último comandante de las FARC y firmante del acuerdo, Rodrigo Londoño, el secretario general de la ONU habló con líderes de reincorporación sobre su proceso.

También conoció un taller de confecciones y asistió a una muestra de barismo de café, que son dos de los más de 2.000 proyectos productivos, colectivos e individuales, puestos en marcha en el país y en los que participan más de 6.000 reincorporados de los 13.000 que firmaron la paz.

"Les felicito por sus proyectos productivos que con el acompañamiento del Gobierno y la comunidad internacional avanzan a pesar de las dificultades. Reconozco su entusiasmo y su dedicación y debemos redoblar esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de los proyectos con apoyo técnico y financiero, tierra y vivienda", dijo.

Durante los actos, Duque habló sobre los avances que ha tenido la implementación del acuerdo con las FARC durante su Gobierno, que se ven reflejados en la política de "Paz con Legalidad" y en las obras de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se implementan en los 170 municipios más afectados por la violencia.

"Hoy, gracias al equipo de Naciones Unidas, hemos podido mostrarle al mundo que las obras de los municipios PDET (...) que el desminado humanitario, que el trabajo para cerrar brechas en el campo derivadas de la violencia son una realidad incuestionable en nuestro país", afirmó el mandatario.

LAS DIFICULTADES

De otro lado, el asesinato de exguerrilleros es uno de los asuntos más delicados del proceso y, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha dejado 296 muertos en estos cinco años.

Igualmente, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), desde el 24 de noviembre de 2016, día en que se firmó la paz, hasta septiembre de este año, se cuentan 675 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Esos hechos, en opinión de Guterres, "funden las esperanzas de las comunidades y ponen en jaque las perspectivas del desarrollo sostenible".

"Quiero desear a las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas y de seguridad el máximo éxito en el combate a todos aquellos que continúan con violencia en un país que quiere la paz", expresó el secretario general de la ONU.

Para ello, recordó, el acuerdo de paz cuenta con "mecanismos innovadores que deben ser utilizados en su pleno potencial para proteger a personas y comunidades y desmantelar a los grupos armados ilegales".

Al respecto, Londoño, que es hoy presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de la guerrilla, manifestó que a pesar de esos crímenes, los excombatientes "mantenemos el compromiso" y "no nos equivocamos en el camino que emprendimos hace cinco años", cuando dejaron las armas y decidieron reincorporarse a la sociedad.

"Para lograr la paz los colombianos necesitamos reconciliarnos pero la estigmatización no ayuda nada. Si no nos reconciliamos, vamos a tener muchos obstáculos en esta construcción de paz", añadió Londoño, conocido en su época de guerrillero como "Timochenko".

ACTIVIDADES DE GUTERRES

Guterres, que llegó en la tarde del lunes a Bogotá, estuvo hoy también en la presentación de los logros de la política de "Paz con Legalidad" en Apartadó, otro municipio golpeado por la violencia y también ubicado en Antioquia.

El secretario general de la ONU participará este miércoles en el acto oficial del aniversario de los cinco años de la firma del acuerdo, que tendrá lugar en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal adhoc creado para juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto.

En ese acto también habrá víctimas y representantes de diversas organizaciones sociales, que son el eje central de lo acordado entre el Gobierno y las FARC durante las negociaciones de paz que durante cuatro años tuvieron lugar en La Habana.