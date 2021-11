Fútbol/Selección.- (Previa) La selección femenina de fútbol busca una nueva goleada ante las Islas Feroe

16-09-2021 España barre a Islas Feroe y da el primer paso hacia el Mundial DEPORTES RFEF



La selección española femenina de fútbol buscará este jueves (21.00 horas) en el Estadio de La Cartuja sumar tres puntos que parecen casi 'fijos' en su camino hacia el Mundial de 203 ante las Islas Feroe, un rival al que ya goleó 0-10 en su estadio.



España inicia su final de temporada ante un combinado que no le debería poner excesivos problemas y que se presenta como un 'aperitivo' para el que le visitará el próximo martes en el recinto sevillano, Escocia, que se presenta como su principal oponente por la primera plaza del Grupo B y el que más dificultades le podría plantear.



De momento, el objetivo del equipo que dirige Jorge Vilda es el de alargar a quince su racha de victorias consecutivas y todas ellas sin encajar, algo que parece asequible por la evidente diferencia entre ambas, pero que no relajará a una selección que quiere seguir creciendo de cara a un ilusionante 2022 con la EURO de Inglaterra.



El técnico madrileño seguramente hará rotaciones y no dispondrá de su teórico once más reconocible pensando en tener la mayor frescura posible para las escocesas. Arriba, tiene a su disposición a todas sus artilleras ya disponibles, por lo que tendrá que elegir entre Jennifer Hermoso, Esther González y una Amaiur Sarriegi, capaz de firmar un póquer en Torshavn hace dos meses.



"Preparamos este partido con la máxima ilusión y con el reto de mejorar la actuación de Islas Feroe, en cuanto a resultado y rendimiento en general. Tenemos ganas de hacerlo bien. El primer objetivo es ganar el partido y aunque sabemos de la entidad del rival, tenemos el máximo respeto y con las ganas de mostrar la mejor versión de España", aseguró Vilda en rueda de prensa.



El seleccionador dejó claro que están "concentrados en potenciar" las fortalezas del equipo. "Queremos tener la posesión, presionar, y poder hacerlo con cualquier rival y durante todos los minutos. Sabemos que podemos mejorar a balón parado en eficacia y defensa", comentó.



"Islas Feroe es un equipo que defiende muy bien cerca de su portería y ante un muro es posible que el primer gol cueste entrar. Si tenemos ansiedad o el equipo baja un poco los brazos se puede envenenar el partido, pero las jugadoras van a poner todo. Vamos a entrar bien y eso va a condicionar al partido", sentenció.