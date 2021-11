Fútbol/Champions.- Carlo Ancelotti: "Esta noche había un equipo serio que ha jugado bien al fútbol"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, recalcó que este miércoles se vio "un equipo totalmente distinto" al que hace unos meses cayó en el Santiago Bernabéu ante el Sheriff Tiraspol, del que se tomó la revancha con una imagen "seria" y jugando "bien al fútbol", mientras que descartó que el central austriaco David Alaba sufra en principio una lesión grave.



"En este grupo lo hemos hecho bien hasta ahora, hemos fallado un partido, pero ese era un equipo totalmente distinto al de esta noche. Esta noche había un equipo serio que ha jugado hoy y el domingo bien al fútbol", expresó Ancelotti en rueda de prensa tras el partido.



El italiano cree que "este equipo puede competir" contra cualquiera. "Las cosas están saliendo bien ahora y creo que estamos en una buena dinámica y mostrando mucha calidad en varios sectores y jugadores, pero creo que se puede mejorar", advirtió.



"Hemos hecho un partido bueno, serio, hemos competido bien, mostrando la calidad que tenemos y hemos estado bien en defensa. No hemos arriesgado sobre todo al principio y estoy satisfecho. Nos falta un partido y queremos ganarlo para llegar primeros", añadió el de Reggiolo.



El técnico madridista restó gravedad al problema de rodilla que sufrió David Alaba. "Es un pequeño esguince y no parece nada preocupante porque el jugador no tiene mucho dolor y está bastante bien, esperamos que pueda jugar el domingo", subrayó, dejando claro también que había visto "tranquilo y totalmente centrado en su trabajo" a Karim Benema, que este miércoles fue considerado culpable en el 'caso Valbuena'.



Ancelotti reconoció también que había "hablado" con Casemiro para cambiarle porque estaba apercibido de perderse el partido ante el Inter y que no quitó a jugadores claves para darles descanso porque habían tenido "tiempo para recuperar bien" desde el domingo.



Uno de los que jugó todo el partido fue el alemán Toni Kroos, un futbolista que cuando "está bien, el entrenador está más tranquilo y maneja el balón como nadie", mientras que también celebró el buen partido de Rodrygo.



"Ha desequilibrado por la banda derecha y ha combinado muy bien con Modric. Para mí tiene la misma importancia que Vinicius o Asensio, es muy joven y tiene mucha calidad como los otros", admitió el entrenador del Real Madrid que tuvo palabras también para Nacho, del que destacó "su máxima profesionalidad". "Sé que puedo contar con él siempre también para cinco minutos", sentenció.