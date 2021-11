Excampeón olímpico Haile Gebrselassie se unirá a lucha contra rebeldes etíopes

ADIS ABEBA, 24 nov (Reuters) - El medallista de oro olímpico y héroe nacional etíope Haile Gebrselassie se comprometió el miércoles a unirse a la lucha contra las fuerzas rebeldes de su país, después de que el primer ministro dijo que había ido a dirigir la guerra desde el frente.

El excampeón de 48 años, que estableció 27 récords de larga distancia, dijo a Reuters que se sentía obligado a unirse porque la existencia de Etiopía está amenazada.

Haile dijo que cree que el deporte tenía que ver con "la paz y el amor", pero defendió su decisión de unirse a la lucha contra las fuerzas rebeldes de Tigray y sus aliados, que el mes pasado amenazaron con marchar sobre la capital, Adis Abeba.

"¿Qué haces cuando está en juego la existencia de un país? Lo dejas todo. Por desgracia, nada te ata", sostuvo.

El conflicto, que lleva un año, ha dejado miles de muertos y ha obligado a más de dos millones de personas a abandonar sus hogares. Se intensificó considerablemente tras la amenaza de las fuerzas rebeldes de marchar sobre la capital.

El miércoles, los medios de comunicación afines al Estado informaron que el primer ministro Abiy Ahmed había ido a dirigir la guerra desde el frente.

Haile calificó el conflicto como una batalla en la que la amenaza para Etiopía es una amenaza para toda África.

En una entrevista en su oficina de la capital, donde dirige más de una decena de empresas dedicadas a la hotelería, el sector inmobiliario, la agricultura y la educación, Haile habló del papel que estaba dispuesto a desempeñar en la guerra.

"¿Esperan que diga hasta la muerte? Sí, ese es el precio máximo en una guerra", dijo. "No hay manera de que me siente aquí por miedo, porque llegará a mi puerta. Llegará a mi casa. No sabremos cuándo llegará. No sabríamos quién hará qué". (Reporte de redacci+on de Adis Abeba. Escrito por Maggie Fick Editado en español por Javier Leira)