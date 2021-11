España.- Podemos exige a Marlaska a acabar con la "violencia policial" en Cádiz: "Basta de represión"

22-10-2021 Martina Velarde atiende a los periodistas. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA POLÍTICA PODEMOS



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La líder de Podemos en Andalucía y diputada por Córdoba, Martina Velarde, ha exigido este miércoles en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que cese en Cádiz la "violencia policial" y la "presión" contra los trabajadores del metal que están "luchando por el pan de sus hijos" en las protestas que se están sucediendo en la provincia.



"Basta de represión. La huelga es un derecho", ha proclamado la parlamentaria desde la tribuna del hemiciclo, aprovechando su turno de intervención en el debate sobre la sección del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.



Velarde ha acudido al Salón de Plenos ataviada precisamente con una camiseta de apoyo a los manifestantes, y ha comenzado su intervención explicando que Cádiz es la tierra donde nació y creció, y de la que se tuvo "que marchar, como muchos otros, porque vendieron y desmantelaron su futuro" diciendo que les "reconvertirían".



Tras reivindicar que el pueblo de Cádiz "lleva décadas sacando adelante la industria aeronáutica, los astilleros y la automoción", ha denunciado que los "ataques con pelotas de goma" que se están produciendo en las protestas "recuerdan más al pasado más negro", y no a un país "moderno y democrático".



NO HAY PELOTAS SUFICIENTES



"Le anticipo la ministro del Interior que no hay pelotas de goma suficientes, ni represión suficiente que frene a Cádiz en la defensa de un convenio justo para los trabajadores. Que saquen la violencia de nuestras calles, no son delincuentes, son trabajadores luchando por el pan de sus hijos", ha reclamado la diputada 'morada'.



Por su parte, el también diputado de Unidas Podemos Juan Antonio Delgado ha señalado, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, que las palabras del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, aludiendo a que este vehículo no se le debe denominar tanqueta es un intento de justificar el "error" de Marlaska y ha insistido en que el espacio confederal ya ha demandando su retirada al ministro, como ayer destacó en público la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.



Respecto a las críticas que también ha vertido líder de Vox, Santiago Abascal, sobre la tanqueta, Delgado ha calificado que se trata simplemente de "postureo" y "marketing", al querer mostrar una imagen de apoyo a las clases populares que "a la hora de la verdad" es "falso".