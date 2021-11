España.- González acusa de "rencor" a los que ahora cuestionan la Ley de Amnistía, que fue un logro de los demócratas

22-10-2021 El expresidente del Gobierno, Felipe González, interviene en el coloquio: "Es el momento de Extremadura, España y Europa: respuestas desde la socialdemocracia", en el 13 Congreso Regional del PSOE, a 22 de octubre de 2021, en Mérida, Badajoz, Extremadura, (España). En este acto, el PSOE extremeño aborda cuestiones como la sostenibilidad, el ecologismo, el reto demográfico, una administración moderna, el feminismo o un nuevo modelo de partido, con el objetivo de trabajar para dar "estabilidad y seguridad" a la comunidad y a la ciudadanía. POLITICA Andrés Rodríguez - Europa Press



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha acusado de "rencor" y poca "sabiduría" a aquellos que cuestionan ahora la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, argumentando que fue promovida por los demócratas. Asismimo, ha asegurado que los que la critican no saben interpretarla, no conocen su origen y la están "traicionando".



"Cuando veo el debate actual, lo que se está produciendo, digo ¿cuántos de los que han abierto este debate cargado más de rencor que de sabiduría sobre lo que fue (...) estarían hoy en la Plaza de Cataluña, en Barcelona, reclamando libertad, amnistía y estatuto de autonomía?", ha declarado en un vídeo publicado este miércoles en el canal de Youtube de la Fundación Felipe González, recogido por Europa Press.



En este sentido, ha defendido que la Ley de Amnistía de 1977 era una "reivindicación de los demócratas" y que los que ahora la cuestionan no la saben interpretar ni conocen su origen: "Ahora quieran o no quieran la están traicionando", ha espetado. Felipe González ha recordado que la oposición de aquel momento no se conformó con las primeras medidas de Adolfo Suárez hacia los presos hasta conseguir la Ley de Amnistía.



Asimismo, se ha preguntado si algunos de los que critican aquella ley sería capaz de hacer el papel que en aquella coyuntura hizo el Partido Comunista de España (PCE).



LEY AMNISTIA



En concreto, la enmienda pactada por PSOE y Unidas Podemos sobre la Ley de Amnistía de 1977 que estipula que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y torturas que se cometieron durante el franquismo no prescriben, ha suscitado críticas por parte de la oposición porque, según han coincidido las tres formaciones --PP, Ciudadanos y Vox--, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende hacer una "enmienda a la Transición".



Por el contrario, algunos socios parlamentarios del Gobierno como Más Madrid, ERC y PNV han pedido al Gobierno "ir más allá" con esta Ley de Memoria Democrática coincidiendo estas formaciones en que la norma llega tarde.



En concreto, ERC ha acusado este miércoles al PSOE y Podemos de "engañar" a la gente con la enmienda que han presentado a la Ley de Memoria Democrática para supuestamente revisar la Ley de Amnistía y de "vender humo". En este sentido, para el partido independentista la única opción es cambiar la Ley de Amnistía para que haya garantías de juzgar a los torturadores franquistas. "El PSOE no quiere cambiar esa ley porque eso supondría "reconocer un error que se cometió hace más de 40 años", ha manifestado el portavoz de ERC en el Congreso este miércoles, Gabriel Rufián.



Por su parte, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, aseguró la pasada semana que lo que hace la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno, y las enmiendas pactadas entre PSOE y Unidas Podemos, no es derogar ni dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977 sino todo lo contrario, porque lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.



En los mismos términos se expresó también la ministra de Justicia, Pilar Llop, que aclaró que dicha enmienda "en absoluto" afecta a la Ley de Amnistía de 1977.