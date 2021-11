España.- Aragonès exige a Sánchez que defienda el modelo de inmersión lingüística tras el fallo del TS

24-11-2021 La presidenta del Govern, Francina Armengol (i), y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (d), durante una reunión bilateral en el Consolat de Mar, a 24 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). Esta reunión bilateral coincide con el pacto presupuestario para sacar adelante tanto las cuentas de la Generalitat como las del Gobierno central. La visita del president también se celebra con el trasfondo del debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que debe abordarse a partir de este mes. POLITICA Isaac Buj - Europa Press



Se ha ratificado la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo catalán



PALMA, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha exigido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez que haga una "clara defensa" del modelo de inmersión lingüística después de que el Tribunal Supremo (TS) haya ratificado la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo catalán.



Lo ha dicho en Palma en una rueda de prensa conjunta con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, después de haberse reunido en el Consolat de Mar, en el que ha sido su segundo encuentro desde que se reunieran en octubre en Barcelona.



Aragonès ha pedido al Gobierno que no sea "cómplice" del posible retroceso en la inmersión lingüística, después de haber avanzado en otros ámbitos de protección del catalán, en alusión velada al pacto con ERC para establecer que las plataformas audiovisuales tengan que ofertar como mínimo una cuota del 6% en lenguas cooficiales.



El jefe del Ejecutivo catalán ha insistido en que la inmersión lingüística ayuda a la "cohesión social del país y a la igualdad de oportunidades", y que no se puede poner en cuestión.



"Hoy tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que amenaza la continuidad de este modelo y lo que pedimos al Gobierno del Estado es un claro compromiso de defensa del modelo de inmersión lingüística que ha habido en Cataluña", y que cree que es un éxito.



Para él, el Gobierno también tiene la responsabilidad de defender, promover y proteger el catalán mientras Cataluña siga formando parte de España: "También es una lengua que deben proteger".



Cree que lo que debería hacer el Gobierno de Sánchez es decir claramente que la sentencia del Supremo no es el modelo educativo que ellos defienden y "que actúen en consecuencia".



Además, ha asegurado que la Generalitat también actuará en consecuencia para defender el modelo de inmersión lingüística y no delegará la responsabilidad a los centros educativos: "Por lo tanto, esperamos que el Gobierno del Estado también lo haga".