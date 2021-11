El Salvador.- La CIDH llama al Gobierno de Bukele a "garantizar el debido proceso" tras el allanamiento de sedes de ONG

Legisladores de EEUU insta a El Salvador a "reconsiderar" la Ley de Agentes Extranjeros



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado este martes al Gobierno de El Salvador a "garantizar el debido proceso" después de que el lunes la Fiscalía y la Policía Nacional hayan allanado las oficinas de siete ONG señaladas por un posible delito de malversación de fondos.



Ante el ingreso de las autoridades en estas sedes, en respuesta a una petición de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga los fondos destinados a las organizaciones, la CIDH ha pedido al Ejecutivo de Nayib Bukele que "evite investigaciones injustificadas" y que "archive las causa insuficientemente fundamentadas".



Por su parte, las organizaciones afectadas, e investigadas por presuntos delitos de malversación, negociaciones ilícitas y actos arbitrarios, han denunciado estas acciones como un "atentado" que busca empañar el trabajo que realizan por la población salvadoreña.



La Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, Asociación de Movimientos de Mujeres 'Mélida Anaya Montes', la Fundación Salvadoreña para la Democracia y Desarrollo Social, la Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas 'Una Mano Amiga', la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria 'PRO-VIDA', la Asociación de Mujeres Tecleñas y la Fundación Ambientalista de Santa Ana han sido los grupos que han visto sus sedes allanadas.



Debido a acciones como esta, la comunidad internacional ha venido denunciado la deriva autoritaria adoptada por el presidente, Nayib Bukele, y su partido, Nuevas Ideas, que controla el Legislativo.



Recientemente, la Asamblea Legislativa se ha visto obligada a rechazar la Ley de Agentes Extranjeros, que ha sido comparada con la de Nicaragua, por las críticas recibidas.



No obstante, la propuesta ha sido calificada como favorable por la comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, mientras el presidente de esta cámara, Ernesto Castro, ha indicado que será aprobada cuando la comunidad internacional y la sociedad civil "se sientan cómodos con ella".



Además, esta iniciativa llevó a la Embajada de Alemania en El Salvador a suspender las asignaciones a proyectos comunitarios "hasta nuevo aviso" debido a una posible afectación del proyecto de Ley de Agentes Extranjeros a las ONG con las que trabaja la oficina alemana, una decisión que Castro ha calificado como "irresponsable", informa el medio salvadoreño 'La Prensa Gráfica'.



Por su parte, legisladores estadounidenses han expresado este martes su preocupación por la mencionada ley y ha instado a la Asamblea a "reconsiderar" la propuesta y así "evitar socavar las operaciones de organizaciones no gubernamentales independientes en El Salvador".



"A pesar de las afirmaciones del gobierno salvadoreño, esta legislación no se parece en nada a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) de los Estados Unidos, pero es muy similar a las leyes ratificadas por regímenes autoritarios en Nicaragua y Venezuela que aceleraron la transición de la democracia a la dictadura en ambos países", han lamentado los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Albio Sires y Mark Green en un comunicado.