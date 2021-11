El Fondo Ruso, la peña que animará al Real Madrid en Tiráspol

Tres madridistas frente al hotel Rusia donde está hospedado el equipo blanco. EFE/Ignacio Ortega

Tiráspol (Moldavia), 24 nov (EFE).- Transnistria puede ser la última frontera en Europa, pero el Real Madrid no se sentirá solo ante el Sheriff porque un grupo de hinchas de la peña Fondo Ruso ocupará esta noche uno de los sectores del estadio en Tiráspol.

“Tengo la sensación de que el Madrid irá a por el partido. Mejor decidir todo en Tiráspol y ser primeros de grupo”, comentó a Efe el moscovita Antón Galkin, fundador de la peña.

Galkin llegó este miércoles a Tiráspol desde Chisinau, capital moldova, donde aterrizó el martes procedente de Moscú.

En total, 40 miembros de la peña se desplazaron al enclave prorruso para ver en vivo a su equipo, algo que no han podido hacer desde que el CSKA derrotó por 1-0 en Moscú al Real Madrid en octubre de 2018.

El club blanco reservó las entradas y se las hizo llegar a Fondo Ruso a 32 euros cada una, según explicó Galkin.

Ahora, el peñista moscovita quiere que el equipo blanco se tome la revancha por la derrota sufrida ante el conjunto moldavo en el Santiago Bernabéu. Para ello, pondrá su granito de arena. Una hora antes instalará en las gradas una gran bandera con el símbolo del Fondo Ruso.

“Mucho dependerá del estado del terreno de juego, pero espero que los futbolistas del Madrid impongan su mayor clase. En el partido del Bernabéu no se puede decir que jugáramos mal. Más bien tuvimos mala suerte”, señaló.

Galkin, que fundó la peña hace 20 años, está de enhorabuena, ya que el hombre que le hizo enamorarse del equipo blanco en 1996, Roberto Carlos, ha viajado a Transnistria como embajador del club.

Esta mañana el brasileño aceptó gustoso fotografiarse con los aficionados madridistas locales frente al Hotel Rusia de Tiráspol.

El ruso, siempre a la busca de madridistas en el espacio postsoviético, cree que Carlo Ancelotti es el entrenador “ideal” para este Real Madrid “en transición” por su innata capacidad de motivación.

“Yo estuve en Lisboa cuando el Madrid ganó la décima con el italiano en el banquillo”, recuerda emocionado.

Esta temporada cree que el equipo “tiene oportunidades en la Liga” y “si no hace tonterías, también en la Copa”, pero no en la Liga de Campeones.

“Los rivales en la Liga española están fallando, incluso el Atlético de Madrid, que suele ser siempre muy estable. Con el Barcelona hay que ver qué hará con Xavi en los próximo meses”, señaló.

En cuanto a la 'Champions', Galkin cree que “hay pocas opciones de competir con aquellos clubes financiados por jeques árabes”.

“La competencia es muy fuerte. Están el Liverpool, el City y el PSG, que tiene una plantilla más profunda”, destacó.

Sea como sea, es muy optimista con respeto a la próxima temporada. “Florentino le arrebatará las principales estrellas a los jeques”, vaticinó.

“Mbappe es una cuestión política. Mientras, como delantero, yo prefiero a Haaland. Ese es el auténtico objetivo, ya que dejarlo pasar significaría perder varios años de iniciativa en Europa. Ficharemos a ambos”, aseguró convencido.

Mientras, los hinchas transnistrios del Real Madrid tiene el corazón divivido. Desean que gane el equipo blanco, pero también esperan que el Sheriff dé la sorpresa y se meta en octavos.

“No sé por quién apostar. Me contentaría con ver buen fútbol. Es un partido que nunca olvidaremos”, señaló Vasili, que llevaba una bufanda blanca del Madrid y amarilla del Sheriff.