El enviado de la ONU para Libia hará efectiva su dimisión el 10 de diciembre

El Enviado Especial de la ONU para Libia, el eslovaco Jan Kubis. Foto de archivo. EFE/EPA/Kay Nietfeld / POOL

Naciones Unidas, 24 nov (EFE).- El Enviado Especial de la ONU para Libia, el eslovaco Jan Kubis, que ayer presentó su dimisión al Secretario General de la ONU, dijo hoy que ésta se hará efectiva el próximo 10 de diciembre, aunque también se mostró dispuesto a continuar "durante un periodo transitorio".

En la carta que hoy leyó ante el Consejo de Seguridad de la ONU y que hizo pública, Kubis dijo que ofrece su permanencia transitoria en el puesto "para asegurar la continuidad del trabajo, siempre que sea una opción factible".

Ayer, un portavoz de la Secretaría General dijo que Antonio Guterres había aceptado la dimisión y que estaba activamente buscando un sustituto para Kubis, quien -aclaró- "no se ha marchado dando un portazo", y añadió que su dimisión no les había tomado por sorpresa.

En su carta de hoy, Kubis aclaró el porqué de su dimisión, explicando que había propuesto separar los cargos de Enviado Especial y de jefe de la misión de la ONU en Libia (UNSMIL), y que este último debería estar basado en Trípoli, y dio a entender que la ONU no había aceptado esas propuestas.

Kubis dijo también en su carta que "es hora de que Libia se libere de interferencias externas (porque) no puede seguir destrozándose si continúa ofreciéndose como campo de juego de intereses y ambiciones extranjeros".

Aunque no menciona a ningún país en concreto, en los últimos años distintos países como Emiratos Árabes, Egipto, Turquia, Rusia, Francia o Italia no han escondido sus deseos de tener una voz en el futuro de Libia mientras se discute la reconstrucción del país, llegando a apoyar más o menos abiertamente a alguno de los bandos en conflicto.

El próximo 24 de diciembre están programadas las elecciones presidenciales y legislativas, fuertemente apoyadas por la ONU pero sobre las que se cierne la sombra de su inviabilidad, máxime ahora que Kubis ha presentado su dimisión y los distintos poderes enfrentados (el basado en Trípoli y el de Tobruk) continúan abiertamente enfrentados.