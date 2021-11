El CPJ insta a Facebook a reponer el video de su gala, suspendido por un reclamo chino

Vista del logo de Facebook, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/LUKAS COCH

Nueva York, 24 nov (EFE).- El Comité para la Protección de los Periodistas instó este miércoles a Facebook a reponer un video en el que homenajea a los ganadores de sus premios internacionales de libertad de prensa, entre ellos el chino Jimmy Lai, y que la red social ha suspendido por una supuesta infracción de "copyright".

Según indicó el CPJ (su sigla en inglés) en un comunicado, menos de una hora después de que terminara la emisión en directo de su gala de premios el pasado 18 de noviembre, Facebook notificó a la organización de que el video estaba suspendido globalmente por un problema de derechos de autor en relación con un medio chino.

El problema se deriva de un "clip" de 13 segundos donde aparece Lai, actualmente preso en China, retratado en un anuncio publicitario de su medio Apple Daily en la década de los 90, cuyo "copyright" correspondería a i-Cable News, un canal de televisión de Hong Kong, de acuerdo a la notificación de Facebook al CPJ.

La organización, que desconoce si Facebook actuó de manera automática o i-Cable puso una queja para que retirara el video, ha pedido explicaciones a ambas partes y no ha recibido respuesta, pero mantiene que hizo un "uso legítimo" de ese "clip" y que el motivo de la suspensión es un "misterio", recalcó a Efe una portavoz.

Lai, patrón del conglomerado Next Media, ha sido condenado por el régimen chino a 14 meses de cárcel por "organizar protestas ilegales" y se ha convertido en símbolo de la libertad de prensa en un momento en que el Partido Comunista intenta ganar control sobre los medios de Hong Kong.

En la gala, su hijo, Sebastian Lai, intervino citando el anuncio de Apple Daily en cuestión, en el que aparece con una manzana en la cabeza mientras recibe disparos de flecha y después le da un mordisco, como parte del homenaje a su carrera en el que se incluye la redada contra Next Media y su arresto el año pasado.

El canal hongkonés i-Cable firmó en 2018 un acuerdo con la firma de telecomunicaciones estatal China Mobile que le permite usar su contenido los próximos 20 años, señala el CPJ.

"Es más que irónico que una plataforma que brama sobre su compromiso con la libertad de expresión pueda bloquear un vídeo de homenaje a periodistas que arriesgan su vida y libertad defendiéndola", dijo en la nota el director ejecutivo adjunto del CPJ, Robert Mahoney.

"Facebook debe reponer el vídeo inmediatamente y dar una explicación clara y a tiempo sobre por qué lo censuró en primer lugar", agregó.