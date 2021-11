24-11-2021 El Blacf Friday llega también a productos dermocosméticos. MADRID, 24 (CHANCE) Pensar en el 'Black Friday' nos lleva inconscientemente a idealizar descuentos en ropa y accesorios que nos encantan y que queremos adquirir, pero que con el valor que tiene el resto del año nos es difícil comprar... y es que aunque en esta fecha tan esperada busquemos gangas en las tiendas de ropa, también tenemos que tener en cuenta que es el momento perfecto de buscar productos de belleza con descuentos. Como por ejemplo, la nueva e innovadora línea de productos dermocosméticos Acquagraph, disponibles en la web al 33% con motivo del Black Friday. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ACQUAGRAPH



Pensar en el 'Black Friday' nos lleva inconscientemente a idealizar descuentos en ropa y accesorios que nos encantan y que queremos adquirir, pero que con el valor que tiene el resto del año nos es difícil comprar... y es que aunque en esta fecha tan esperada busquemos gangas en las tiendas de ropa, también tenemos que tener en cuenta que es el momento perfecto de buscar productos de belleza con descuentos. Como por ejemplo, la nueva e innovadora línea de productos dermocosméticos Acquagraph, disponibles en la web al 33% con motivo del Black Friday.



Pero... ¿de qué productos estamos hablando? Nada más y nada menos que del Serum de Vitamina C, el Agua Micelar y el Reductor celulítico. Tres productos que se convertirán en imprescindibles desde que los probemos.



SERUM DE VITAMINA C



Con este serum conseguirás una iluminación y revitalización de tu piel gracias a su acción antioxidante, una fórmula enriquecida con grafeno. Además, es hidratante, calmante y combate las arrugas y las líneas de expresión. Con textura gel, es apto para todo tipo de pieles -incluidas las sensibles- y es ideal para después del afeitado.



AGUA MICELAR



No solamente es importante hidratar nuestra piel, también limpiarla adecuadamente en profundidad, lo que conseguiremos con este agua micelar de Acquagraph. Hidrata, desmaquilla en profundidad, es antioxidante debido a su extracto biológico de algas rojas, tonifica y calma la piel y limpia delicamente. Es apto para todo tipo de pieles -incluso para las más delicadas- y sobre todo, ideal para pieles grasas con tendencia acnéica, por su acción hidratante sebo-reguladora.



REDUCTOR CELULÍTICO



Perfecto para alisar la piel naranaja, además drena y reduce el volumen y los contornos. Actúa sobre los depósitos de grasa, la celulitis, los nódulos más rebeldes y profundas, activa la microcirculación drenando y remodelando la figura, aportando esa firmeza y elasticidad que buscamos. Además de hidratar y nutrir la piel.



Tres productos que Acquagraph ha lanzado recientemente al mercado por Global Biograph, S.L. y que están al 33% en su página web. Además, como están comprometidos con la sostenibilidad, Global Biograph incluye de regalo una bolsita 100% de algodón con suaves discos desmaquillantes reutilizables. ¿Te vas a quedar sin tus nuevos imprescindibles?