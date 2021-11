EEUU.- Trump se reúne con Kyle Rittenhouse y defiende que no debería haber "sufrido un juicio"

El absuelto de varios cargos de homicidio por muertes en protestas raciales de Kenosha manifestó al expresidente ser su "seguidor"



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado haber recibido recientemente en su resort de Florida a Kyle Rittenhouse, que le manifestó que era un "seguidor" y a quien el exmandatario ha defendido diciendo que "no debería haber tenido que sufrir un juicio".



Según Trump, Rittenhouse, absuelto la semana pasada de varios cargos de homicidio por la muerte de dos personas durante las protestas raciales de Kenosha en agosto del año pasado, le llamó para hacerle una visita.



"Quería saber si podía venir y saludar por que era un seguidor", ha afirmado Trump durante una entrevista para la cadena FOX News difundida este martes pero que habría sido grabada este lunes.



Así pues, el exmandatario estadounidense ha aseverado que Rittenhouse "no debería haber tenido que sufrir un juicio" por cargos de homicidio y ha apuntado a una "mala conducta" de la Fiscalía. "Iba a estar muerto si no apretaba el gatillo", ha defendido Trump.



En la noche del 25 de agosto de 2020, Rittenhouse, que entonces tenía 17 años, viajó desde Antioch, en el estado de Illinois, hasta Kenosha, en Wisconsin, para, aseguró, proteger la propiedad privada de los disturbios y saqueos en los que derivó la protesta por la muerte de Jacob Blake a manos de la Policía del estado.



El joven estadounidense ha sido declarado no culpable de los cinco cargos de los que había sido acusado: homicidio intencionado en primer grado, homicidio imprudente, intento de homicidio y otros dos cargos por delitos contra la seguridad pública por posesión de armas de fuego.



Los abogados de Rittenhouse centraron el caso en su derecho a defenderse ante la "amenaza" que supusieron las víctimas mortales, así como una tercera que resultó herida por los disparos del rifle de asalto que el acusado portaba, cuando intentaban reducirle tras considerar que podía abrir fuego contra los manifestantes.



El propio Trump felicitó al joven después de ser declarado inocente, si bien en la ciudad de Kenosha se produjeron concentraciones en contra de la absolución.