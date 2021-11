Ecuador.- Una comisión parlamentaria entrega datos a la Fiscalía sobre el informe en torno a los Papeles de Pandora

Miembros de la comisión amenazan con un juicio político a la fiscal general de Ecuador



La Comisión de Garantías Constitucionales del Parlamento de Ecuador ha entregado este martes a la Fiscalía la información que ha solicitado en el marco de la investigación preliminar abierta por los supuestos cambios introducidos en el informe sobre el caso de los Papeles de Pandora.



El presidente del organismo, José Cabascango, que ha sido el encargado de entregar los documentos, ha subrayado que lo ha hecho porque la comisión no tiene nada que ocultar, después de que el parlamentario Édgar Quezada denunciara estas modificaciones.



La Fiscalía ha citado a declarar este mismo miércoles a Quezada, que ha reiterado su denuncia y ha asegurado que en el informe sometido a votación no se incluían las recomendaciones, para que dé su versión sobre los hechos que se investigan.



Quezada ha señalado además que no se le entregaron las 10.000 hojas de documentación sobre el caso y que incluso se le dijo que tenía que pagar por las copias para poder tener acceso, antes de agregar que estos documentos no fueron presentados ante la comisión.



Asimismo, el parlamentario ha subrayado que la sesión fue suspendida en el último momento y que posteriormente se presentaron una serie de conclusiones y recomendaciones, al tiempo que ha dicho que votó a favor porque el compañero de mesa pertenece a su mismo partido.



La versión de Quezada ha sido respaldada por Sofía Sánchez, quien ha señalado que se incluyeron unas recomendaciones que no fueron consensuadas, entre ellas una en la que se habla del caso de los Papeles de Pandora como una "conmoción social".



"¿Por qué no nos dieron la palabra el día que se debatió el informe? Jamás tuvimos un minuto para decir cuál era nuestra posición con respecto al informe. ¿De qué procedimiento parlamentario estamos hablando si eso no se ha cumplido en la comisión?", se ha preguntado Sánchez.



Por su partedesw, la parlamentaria Paola Cabezas, ha reclamado una respuesta institucional frente a la "intromisión grosera" de la Fiscalía y ha incidido en que los miembros de la comisión no han cometido delito alguno. "Esto está cogido por los pelos", ha agregado.



A ella se ha sumado el parlamentario Mario Ruiz, quien ha rechazado las acciones de la Fiscalía y ha defendido que el informe preparado por la comisión fue un acto que está dentro de sus funciones, según ha recogido el diario ecuatoriano 'El Universal'.



"Nosotros también estamos en la facultad de pedirle explicaciones a la señora fiscal general del Estado y en todo caso de iniciar las investigaciones y las interpelaciones respectivas para un juicio político", ha manifestado Ruiz.



La sesión ha estado marcada por la tensión por las críticas de Cabezas a Quezada por sus acusaciones sobre un incumplimiento del proceso parlamentario. "Creo que estás equivocado de función. Deberías dedicarte a cualquier cosa menos a ser legislador, porque lo que estás diciendo, primero, es un despropósito", ha dicho Cabezas.



En respuesta, Quezada ha responsabilizado al círculo afín al expresidente Rafael Correa de buscar la destitución del actual mandatario, Guillermo Lasso, quien figura en los Papeles de Pandora, si bien ha negado haber cometido irregularidad alguna, según ha informado el diario ecuatoriano 'El Comercio'.



La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) muestra cómo 35 destacados líderes y antiguos líderes mundiales como Vladimir Putin, Abdalá de Jordania, Andrej Babis o Lasso tienen activos en paraísos fiscales.



Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades. En el caso de Lasso, cuenta con una fundación en Panamá que hace desembolsos mensuales a su familia.