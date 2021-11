Economía.- La Comunidad Andina de Naciones propone eliminar los costes del 'roaming' internacional en Latinoamérica

El secretario general apuesta por una mayor integración comercial y posicionar a la región como una potencia alimentaria mundial



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Jorge Hernando Pedraza, ha propuesto que los ciudadanos latinoamericanos estén exentos de pagar cargos adicionales por 'roaming' internacional en toda la región.



El organismo anunció recientemente que los ciudadanos de los países andinos pertenecientes a la institución --Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia-- podrán realizar a partir del 1 de enero de 2022 llamadas entre los cuatro países sin tener que pagar cargos adicionales por 'roaming' internacional.



Pedraza ha señalado que si bien la medida fue bien recibida por los gobiernos regionales, obtuvo cierta reticencia por parte de los operadores colombianos, que adujeron pérdidas provocadas por la pandemia.



"Queremos plantear la extensión del 'roaming' a América Latina", ha indicado Pedraza en una entrevista con Europa Press. El secretario de la institución ha explicado que, en primera instancia, se buscará extender el acuerdo a Chile y Argentina, con la vista puesta en trasladarla a otros países a su debido tiempo.



"Vamos a buscar, con la autorización de los gobiernos que integran la CAN, avanzar en un posible acuerdo con Chile y Argentina, para que nuestros ciudadanos tengan acceso a ese beneficio económico", ha añadido.



HOMOGENEIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Pedraza también ha comentado las actuales negociaciones de la Comunidad Andina para homogeneizar de todo el sistema laboral. La intención del organismo es desarrollar una especie de seguro social universal en la región que complemente al Estatuto de Migración andino.



El objetivo de esta "portabilidad laboral", que se discutirá con la Organización Internacional de la Seguridad Social, es que los ciudadanos que estén trabajando en cualquier país de la Comunidad "tengan las mismas condiciones de acceso a sus garantías y derechos de seguridad social de trabajo, de cara a los cómputos de jubilación".



"Buscamos a través de una decisión posterior o futura que tengamos una respaldo de acceso para nuestros ciudadanos a un régimen de Seguridad Social igualitario", ha apostillado Pedraza.



INTEGRACIÓN COMERCIAL



Por otra parte, el secretario de la CAN ha explicado su visión integradora de la región latinoamericana para unas condiciones comerciales más accesibles en todas las economías de la región.



"La Comunidad Andina hoy día es el organismo más sólido de América Latina, y lo somos porque hemos recuperado su camino en una hoja de ruta de consolidación a través de la integración y tenemos una entidad moderna, dinámica, avanzada, revitalizada, cercana al ciudadano", ha destacado.



ESTATUTO DE MIGRACIÓN ANDINO



En este marco de cohesión territorial, Pedraza ha subrayado la importancia de aprobar el Estatuto de Migración andino y que este sirva como instrumento que permita la movilidad dentro del territorio con mayores facilidades.



El estatuto permitiría a los ciudadanos de los cuatro países poder hacer turismo durante 180 días en otro país de la región.



En línea con este marco integrador, la Secretaría acaba de firmar con CAF, el banco de desarrollo de América Latina, un acuerdo de cooperación económica para digitalizar el comercio exterior entre países miembros.



En concreto, este marco de colaboración permitirá el desarrollo de un sistema de interoperabilidad en las aduanas de los diferentes países que permita la disposición de información pública y digitalizada en todo momento.



Jorge Hernando Pedraza también ha resaltado la intención de convertir a la región andina en una "potencia alimentaria del planeta".



POTENCIA ALIMENTARIA Y AUMENTO DE LOS LAZOS COMERCIALES CON EUROPA



"Tenemos producción agrícola todos los 365 días del año (...) Es un lugar del planeta donde se produce comida y eso es lo que hay que potenciar", ha incidido Pedraza.



Por otra parte, Pedraza ha destacado la intención de reactivar el turismo, con el objetivo de recuperar los aparatos productivos y "dar alicientes económicos a la comunidad andina". Añadido a esto, el secretario ha expuesto la intención de la CAN de "conquistar nuevos mercados". En este sentido, ha destacado el reciente acuerdo de cooperación con la comunidad económica Euroasiática.



En esta línea, Pedraza ha recalcado el refuerzo de los nexos comerciales con el mundo europeo y el incremento de los lazos comerciales. Dentro del mercado europeo --segundo cliente comercial de la CAN-- el secretario ha destacado el papel de España como la entrada "preferente" a la Unión Europea por parte de los ciudadanos andinos.