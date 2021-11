Daly quiere reducción rápida de estímulo si datos siguen sólidos

(Bloomberg) -- Será difícil argumentar que la Reserva Federal no debiera acelerar el proceso de reducción de compra de bonos si los informes sobre el mercado laboral y los precios al consumidor que se publicarán a principios del próximo mes muestran una fortaleza continua, dijo la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly.

“Parece que el mercado laboral realmente sigue disparando a toda máquina en términos de contratación”, dijo Daly en una entrevista con Yahoo! Finance publicada el miércoles. “Las cifras de inflación, después de bajar durante unos meses sobre una base mensual, volvieron a ser altas”, dijo, refiriéndose a la lectura del índice de precios al consumidor del Departamento del Trabajo para el mes de octubre.

“Y si eso continúa, entonces esas son las cosas que dejarían entrever que al parecer necesitamos una reducción de estímulo más rápida”, comentó.

Daly, quien es percibida como uno de los miembros más “dovish” del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del banco central de Estados Unidos, se hizo eco de algunos de sus colegas más “hawkish” que en los últimos días han abogado por un ritmo de reducción más rápido en el programa de compra de bonos que el que el FOMC presentó en su última reunión en noviembre. Los funcionarios se reunirán del 14 al 15 de diciembre.

En la reunión del 2 y 3 de noviembre, el FOMC decidió comenzar a reducir el ritmo de compras de US$120.000 millones por mes en US$15.000 millones por mes, con miras a completar el proceso a mediados de 2022. Desde entonces, un cuadro de inflación que empeora ha llevado a algunos a pedir una reducción más rápida, lo que permitiría a los funcionarios de la Fed comenzar a elevar la tasa de interés de referencia del banco central desde su nivel actual cercano a cero antes de lo previsto anteriormente.

“Soy muy abierta y, de hecho, me inclino hacia que querremos aumentar las tasas desde el límite inferior de cero a fines del próximo año”, dijo Daly, quien vota en el FOMC este año.

