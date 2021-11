D'Alessandro, "mucho más cerca" de retirarse en el Internacional brasileño

El futbolista de Nacional de Uruguay, el argentino Andrés D'Alessandro, habla en una de las charlas organizadas por Conmebol hoy, en la Embajada del Hincha con motivo de la final de la Copa Libertadores en Montevideo (Uruguay).EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 24 nov (EFE).- El centrocampista argentino Andrés D'Alessandro, que juega en el Nacional uruguayo, indicó este miércoles que se ve "mucho más cerca" de retirarse en el Internacional brasileño, ya que su "deseo" está más apegado a Porto Alegre que a Buenos Aires en la actualidad.

El exjugador del argentino San Lorenzo o el español Zaragoza, entre otros, hizo estas manifestaciones este miércoles en la Embajada del Hincha, espacio lúdico organizado por la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) en el marco de la celebración de la final de la Copa Libertadores en Montevideo.

"Termina mi contrato en diciembre y, por ahora, solo tengo deseos, pero sí tengo la idea de poder jugar seis meses, no mucho más. A ver quién me recibe de brazos abiertos", indicó D'Alessandro, quien a sus 40 años guarda dos clubes en su corazón: el River Plate argentino y el Internacional de Porto Alegre brasileño.

"River me colocó en el mundo del fútbol, me dio la posibilidad, me abrió las puertas; y en el Inter pasé trece años. Así que por la historia reciente... me parece que estoy mucho más cerca del Inter. Mi deseo está más cerca de Porto Alegre que de Argentina", comentó.

El centrocampista, que habló sobre la importancia del fútbol en su vida y de cómo la gente no es consciente de que "te da muchísimo, pero también te saca muchísimo", reconoció sentirse muy bien en Montevideo y aspirar a salir campeón con el Nacional, ya que actualmente solo tres puntos separan al tricolor del Peñarol en la Tabla Anual acumulada.

D'Alessandro también opinó sobre la actualidad de River Plate, que puede proclamarse ganador en Argentina esta semana, y halagó a su entrenador, Marcelo Gallardo.

"Era lo que le faltaba, es increíble. Lo acompañamos día a día. El campeonato lo veo siempre", aseguró D'Alessandro, quien agregó que "el día a día con Marcelo es intenso".

Llegado a Uruguay en febrero de 2021, D'Alessandro se perdió los primeros meses de competición -aún correspondientes al torneo 2020- y se incorporó ya al Campeonato Uruguayo del año en curso.

La de Nacional es la séptima camiseta de su carrera tras defender a los argentinos River Plate y San Lorenzo, al Wolfsburgo alemán, al Zaragoza español, al Portsmouth inglés y al Internacional.

Campeón olímpico en Atenas 2004 con la selección comandada por Marcelo Bielsa y ganador del Mundial Sub'20 de 2001, el futbolista suma un extenso palmarés en el que destacan tres ediciones del Clausura argentino, una de la Copa Sudamericana, otra de la Libertadores y dos versiones de la Recopa.