Coronavirus.- Putin participa en los ensayos de la vacuna nasal contra la COVID-19

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este miércoles que ha participado en los ensayos clínicos de la vacuna nasal contra la COVID-19 que se desarrollan en el país euroasiático.



El domingo, Putin informó de que había recibido una dosis de refuerzo de la vacuna rusa contra la COVID-19, en su modalidad Sputnik Light. Este miércoles, ha detallado que "justo seis meses después (de la vacunación) el nivel de anticuerpos ha bajado y los especialistas recomendaron que me revacunara, lo que hice hace unos días", recoge la agencia de noticias rusa Sputnik.



"Primero me puse una inyección y al día (...) me administraron la segunda parte del procedimiento, es decir, este polvo nasal", ha matizado.



Las autoridades de Rusia han notificado este miércoles más de 33.500 casos y 1.200 muertos por coronavirus durante el último día, en medio de un descenso de las cifras de contagios durante los últimos días, según los datos facilitados por el centro operativo nacional para la lucha contra la COVID-19.



El organismo ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 33.558 positivos y 1.240 fallecidos --cifra cercana al máximo durante la pandemia--, con lo que los totales ascienden a 9.434.393 y 267.819, respectivamente.



Alrededor de 66,4 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las cuales unos 58,7 millones cuentan ya con la pauta completa.