Con olor de su dueño o con perro rastreador: cómo recuperar mascotas

ARCHIVO - Un perro rastreador encontró una mascota perdida en un bosque. Foto: Suchhunde Berlin/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Durante dos días buscaron los dueños de un crestado rodesiano (Rhodesian Ridgeback) a su perro en una zona boscosa. Cuando finalmente se dirigieron desesperados a un centro de búsqueda de la ciudad de Colonia, en Alemania, rápidamente salió en su ayuda Ralf Hölz con uno de sus perros rastreadores, adiestrados especialmente para detectar con su olfato olores individuales. "Mi perro salió disparado", recuerda el experto. En una zona del bosque, que estaba a solo 300 metros de la casa de la familia, Hölz se topó con el perro, que había quedado enredado en un árbol con su correa. Los dueños quedaron sorprendidos, porque habían pasado varias veces cerca del lugar llamando a su mascota. Unos 300 casos de macostas desaparecidas fueron resueltos por Hölz y su equipo de voluntarios en 2020. Que uno de sus perros rastreadores tenga que entrar en acción es más bien la excepción. Muchas veces basta con un asesoramiento gratuito para tranquilizar a los dueños del animal. En caso de necesidad, hay quienes ayudan a contactar diferentes espacios, como hogares para animales, y buscan indicios en redes sociales. "Lo mejor es cuando nos llaman directamente después de 30 minutos (de perder la mascota). Entonces aún se puede encauzar el tema y evitar errores", dice Hölz. Y explica que la búsqueda en pánico y el llamar al animal a los gritos solo empeoran la situación y lleva a que los perros asustadizos se sientan acorralados, se escondan o, en el peor de los casos, se vayan aún más lejos. La experta en búsqueda de mascotas Katja Wicher, de Berlín, aconseja a los dueños de perros no contaminar bajo ningún concepto una zona grande con su propio olor sin un plan concreto. "Si queremos invitar a un perro a regresar, la persona de referencia del animal debe ir desde el lugar en que escapó o desde la vivienda aproximadamente un kilómetro en dirección a los cuatro puntos carinales", explica Wicher. De ninguna manera habría que cruzar calles o vías de tren, para no poner en peligro al animal en su regreso. Adicionalmente, se puede reforzar el rastro del propio olor con un rastro de aroma a alimento. Estos rastros de alimento y olor personal deberían refrescarse una vez por día. También es importante dejar lo más abierto posible el acceso a la vivienda y colocar alimento fresco. Antes de esparcir el propio olor, la experta recomienda ducharse. Y es que los dueños que han perdido a su mascota están bajo un gran estrés, explica. Pero los animales necesitan personas que irradien seguridad y buena energía al buscar. "Mi consejo por eso es siempre llorar mucho de una vez y después lavarse para quitarse toda esa sopa de miedo y adrenalina de la piel", dice Wicher. La experta ofrece sus servicios de manera comercial. El asesoramiento telefónico, sin embargo, es también en su caso gratuito y muchas veces muy efectivo. "Ya sucedió que en el transcurso de una semana recuperé tres animales solo a través de conversaciones", relata. La decisión de salir con sus perros rastreadores la toma según el caso. Los costos, dependiendo del despliegue, son de al menos 150 euros (casi 170 dólares). La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro que buscan animales en Alemania estiman los costos de una búsqueda con perro rastreador de manera similar. También Hölz evalúa cada vez individualmente cómo proceder. Si un animal se escapó con su correa y posiblemente esté enganchado, como el crestado rodesiano de la historia anterior, tiene sentido salir con un perro rastreador. Pero pocas veces las cosas son tan sencillas. Para que los perros rastreadores puedan trabajar, necesitan sí o sí de algo que porte el olor del animal desaparecido. Las mantas y los juguetes pueden estar contaminados con otros olores. Por eso Hölz recomienda siempre congelar algunos pelos del animal, que solo hayan sido tocados con guantes, para casos de necesidad. Hölz cree que con collares más firmes y arneses de seguridad se evitarían muchas escapadas. "Me opongo totalmente a las correas retráctiles para perros. Se resbalan más fácilmente de la mano y generan un ruido al caer que asusta al animal y lo alienta a salir corriendo", señala. dpa