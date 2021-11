Comienza programa de canje de armas por dinero en frontera mexicana

Personal del Ejercito Mexicano destruye hoy, armas entregadas por la personas de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

Ciudad Juárez (México), 24 nov (EFE).- El programa de cambio de armas de fuego por dinero comenzó este miércoles en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez con el objetivo de retirar el armamento que pueda ser utilizado para generar violencia o cometer delitos.

El programa concluirá el 21 de diciembre y está promovido por el Gobierno Municipal, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

La inversión económica para el programa se realizó de manera tripartita con la participación del municipio, iniciativa privada y Sedena, que aportaron un millón de pesos (50.000 dólares) para esta iniciativa.

El comandante de la Guarnición Militar en Juárez, Francisco Antonio Enríquez Rojas, declaró a Efe que el plan "es resultado de la coordinación de los tres órdenes de Gobierno".

"Son armas que pueden ser objeto de delito o un tipo de accidente, la seguridad es una condición en la que todos debemos aportar no solo las autoridades, por eso se les invita a participar", dijo.

Rogelio Ramos, presidente de la CANACO, aseguró que se trata de "un programa preventivo que evita se pierdan y cuesten vidas en la ciudad".

Agregó que es importarte invertir en el desarme para reforzar la seguridad y "poner un granito de arena y evitar los crímenes y la imagen de inseguridad" que se tiene en la ciudad.

Los artefactos que se estarán recibiendo son cartuchos, municiones, cargadores, ametralladoras, subametralladoras, fusiles automáticos de uso exclusivo del Ejército, rifles fusiles y escopetas, pistolas revólver y explosivos como granadas.

Una vez entregadas las armas los militares las destruirán frente a las personas que las entregaron y todo el procedimiento se realizará sin investigación alguna.

En caso de que alguna persona busque sentirse más segura transportando el arma, puede llamar al 911, pedir el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o la Guardia Nacional, que la llevarán hasta el punto de canje.

Igualmente, Guillermo Asían, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia, aseguró que el programa de canje de armas por dinero pretende "crear conciencia y fomentar el desarme de los diferentes grupos".

"(Ello tiene) un efecto importante en la comunidad que es violenta. El hecho que no estén (las armas) en la calle es de valor. Es importante que no se involucren en el tráfico de armas ya que las consecuencias son fuertes", agregó.

Añadió que en Ciudad Juárez se han registrado 1.240 homicidios en lo que va del año en una zona de gran violencia al mezclarse los delitos de contrabando de armas y narcotráfico.