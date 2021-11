Colombia, a dejar una buena impresión en un grupo difícil

Robert Farah, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Bogotá, 24 nov (EFE).- Pese a que Colombia llega como la cenicienta del Grupo C de las Finales de la Copa Davis que conforman Estados Unidos e Italia, el equipo que capitanea Alejandro Falla tratará de dejar una buena impresión en su segunda participación en la fase final del torneo en Turín.

Las principales cartas cafeteras son los doblistas Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, campeones en 2019 de Wimbledon y del Abierto de EE.UU, que ganaron el título del Torneo de Viena el pasado 31 de octubre al vencer por 6-4 y 6-2 en la final a la dupla del británico Joe Salisbury y el estadounidense Rajeev Ram.

La experiencia y el buen nivel actual de Farah y de Cabal, de 34 y 35 años respectivamente, será fundamental para un equipo que apunta a arañarle puntos a dos rivales de muy alto nivel.

Para Falla, Colombia tendrá que jugar "ante potencias a nivel mundial" e incluso calificó al equipo italiano como uno de los favoritos al título.

"Van a ser confrontaciones donde ellos son los favoritos, vamos a ir a pelear con todo lo que tengamos. Tenemos la suerte de tener un gran (equipo de) dobles (...) ahí somos favoritos frente a cualquier equipo que enfrentemos", dijo el capitán al canal Win Sports.

EL RETO DE LOS PARTIDOS DE SENCILLOS

Al hablar de los juegos de sencillos, la principal carta de Colombia será su mejor jugador en el escalafón de la ATP: Daniel Elahi Galán, de 25 años y 111 del mundo.

No obstante, el jugador nacido en Bucaramanga, capital del departamento de Santander (este), viene en un momento de mucha irregularidad en el que no ha podido llegar a las semifinales de los torneos Challenger de Campinas (Brasil), Guayaquil (Ecuador), Lima y Bogotá, en los que perdió con rivales situados más abajo que él en el ránking global en las últimas semanas.

Pese a ello, Galán vislumbra la competencia con ilusión: "Estoy muy contento de estar de vuelta jugando Copa Davis, es algo diferente a lo que vivimos a diario y la verdad lo disfruto mucho".

"Ser la raqueta número uno es un honor y un orgullo. Espero que todo el equipo llegue lo más lejos posible y lo más importante es dejar el nombre de Colombia muy en alto", aseguró.

El colombiano tendrá por delante el reto de enfrentar a tenistas como los italianos Jack Sinner y Lorenzo Sonego o a los estadounidenses Taylor Fritz y John Isner, que aparecen entre los 30 mejores del escalafón de la ATP.

Entre tanto, Falla eligió como sus otras dos raquetas al joven Nicolás Mejía, de 21 años y quien disputará su primera final de Copa Davis, y a Cristian Rodríguez, por la regularidad que ha tenido en los torneos Challenger que disputó este año y por su versatilidad, pues podrá jugar en dobles en caso de lesión de alguno de sus compañeros.

EXPERIENCIA DEL EQUIPO

Cabal y Farah juegan juntos con Colombia desde 2011 y le han dado a su país 12 puntos desde entonces.

Galán hará parte de su séptima convocatoria a la Copa Davis y hasta el momento ha disputado nueve juegos, de los cuales ganó seis y cayó en tres.

Entre tanto, Mejía disputará su segunda serie de Copa Davis tras haber debutado en 2018 como visitante ante Argentina y en las finales de este año buscará su primer triunfo vistiendo los colores de Colombia.

Para llegar a las finales, la selección colombiana venció por primera vez a la poderosa Argentina con un marcador de 3-1 con una actuación destacada de Galán, que selló la clasificación con un triunfo contundente por 6-3 y 6-4 ante Juan Ignacio Londero.